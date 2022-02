A un par de semanas de que inicie el Carnaval de Bahidorá de 2022, el día de hoy tenemos noticias sobre la presencia de los partners y las actividades que podremos disfrutar en el Foro La Linterna.

El programa de esta edición de aniversario continúa a través de los tres ejes del Foro La Linterna: Conciencia Colectiva, Conciencia Ambiental y Conciencia Creativa, además de actividades de música, cine y celebración.

Así que presta atención a todas las actividades que tendrá este espacio #EnBahidorá:

Sábado 19

CONCIENCIA COLECTIVA:

Mirar y conectar más allá de lo inmediato

11:30

SENYA UCTZECMEN:

La nueva sociedad humana 5D y su poder mágico en la Tierra

Conoce formas distintas de pensar al mundo y a los desafíos personales de la mano de una experta en hipnoterapia QHHT certicada, que ha dedicado su vida a explorar conocimientos de losofía, misticismo, cosmología mesoamericana y medicina alternativa. En esta ponencia, Senya compartirá sobre la conexión entre la naturaleza y las razones de los grandes cambios planetarios que estamos viviendo.

12:20

REVERDESER:

Análisis de sustancias.

Una estrategia de salud dirigida a personas usuarias de sustancias psicoactivas. Con Fany Pineda.

12:45

NIDO:

Proyecto Nido:

Transformando las crisis psicodélicas en experiencias sanadoras. Con Eduardo Silva y Mario Alonso Oneiros.

13:10

MEIBI:

Charla: ¿Cuándo la sexualidad se transformó en tabú? Con Jimena Toledo y Roberto Levy.

Consciencia Ambiental:

Sábado 13:45 h

CLIMATE FRESK:

Impulsando el cambio positivo en México y LATAM.

Con Lucile de Castelbajac y Joel Vidaña Zavala.

Sábado 14:10 h

ECTAGONO:

La era del Renacer: la comunidad creativa de la transformación.

Con Erica Valencia.

Sábado 14:45 h

SABIO COMPANY:

10 años de sostenibilidad en Bahidorá.

Con Jesús Herrera.

Sábado 15:15 h

SIMPOSIO HÍBRIDO:

Festivales sostenibles*. Presentado por Bahidorá y Glastonbury Festival.

1 – Ponencia presencial: Festival Culture, what next? Con Robin Collings, fundador y director del área Shangri-La, Glastonbury Festival.

2 – Ponencia presencial:

How parties make change, con Steve Bedlam co-fundador y director de The Common, Glastonbury Festival.

3 – Entrevistas de expertos en video:

Conversación con Christopher Johnson – Festival Shambala.

CONCIENCIA CREATIVA:

Donde la imaginación reverdece

Sábado 17:05

CINEMA PLANETA:

Documentar al medio ambiente, con Gustavo M. Ballesté.

Sábado 17:30

LADIES MUSIC PUB:

How to thrive, not just survive. Con Tyson McVey, Marina Garvey Birch y diversxs talentos musicales de Bahidorá.

Sábado 19:00

FIESTA POR EL PLANETA:

Fiesta x el Planeta: Special Guests, curaduría por Phono.

Sábado 23:05 – 03:55

MADRUGADA DE DOMINGO:

Cinema Nocturno – Presentan: Animasivo & Cinema Planeta.

Sábado 04:00 – 06:30

AMANECER DE DOMINGO:

Bahidorá Afterparty: The Naughty Corner & Special Guests: seguimos con el Take Over de lxs amigxs de Glastonbury, para amarrar con celebración todas las ideas detonadas durante el simposio y, por supuesto, brindar por los años de colaboración con el festival inglés en el marco de los 10 años de Bahidorá.

Domingo 20

TALLERES & ENTRETENIMIENTO

10:00

TALLER MURAL DEL CLIMA

POR CLIMATE FRESK

11:55

MATINÉE Y CINE DEBATE

CON CINEMA PLANETA

14:35

BAHIDORÁ BATTLES:

TORNEO DE BEATBOX

Recuerda si aún no tienes tu boletos para el Carnaval de Bahidorá 2022, te puedes de hacer de ellos en Boletia, aún hay de Etapa 3. Espero que ya estés listo para vivir al máximo la experiencia #EnBahidorá, si nos ves nos saludas.

Te puede interesar:

BAHIDORÁ ANUNCIÓ LA OFERTA GASTRONÓMICA QUE OFRECERÁ EN ESTA EDICIÓN