La cantante mexicana de pop, Carla Morrison, explotó contra varios artistas que han usado sus canciones sin darle ningún crédito ni pidiendo algún permiso para utilizarlas.

Recientemente, la canción ‘Disfruto‘ de la cantante y compositora ha sido una referencia para una gran cantidad de artistas como Lunay, Nicky Jam, o Nesi, para ser remezclada o usada como base para free style.

De hecho, hace poco que Nicky Jam lanzó el tema ‘Desahogo’, en donde rapea al ritmo de la canción de Morrison, y en donde habla sobre las luchas e inseguridades de su vida. Si bien esta versión tuvo el permiso de la cantante y la acredita como artista destacada, muchas otras versiones no lo hacen.

Unas horas después de haber sido publicado este tema del reggaetonero, Carla Morrison hizo uso de su cuenta de Twitter para llamar a aquellos (sin usar nombres) que usan sus temas sin su permiso.

Que cansado que usen tu música y NUNCA te acrediten… rap freestyles y todo, muy bonitos pero quien inspiro esos rap freestyles? MI canción… no veo a nadie mencionando o dando crédito a MI trabajo, que falta de respeto, ya que hueva. #YaWey — Carla Morrison (@CarlaMorrisonmx) June 29, 2020

me quedo callada porque sé exactamente quién soy, una mujer elegante y trabajadora pero ya… deja de ser un halago cuando NUNCA mencionan mi trabajo, mi nombre, mi composición y lanzan cosas sin permiso, es una verdadera falta de respeto de artista a artista, ya estuvo bueno. — Carla Morrison (@CarlaMorrisonmx) June 29, 2020

Poco después, la artista volvió a twittear, agradeciendo a sus fanáticos por ‘mencionar a los irresponsables’ que usan como base su canción.

A todos los que me están apoyando en esto y tagean a los irresponsables, GRACIAS! por su ruido y su apoyo! Mi abogada ya estaba en ello pero ustedes si que ayudan MUCHO tambien! Muchísimas gracias! de verdad! #yaestuvobueno — Carla Morrison (@CarlaMorrisonmx) June 30, 2020

Conforme seguían las respuestas de los fanáticos (tanto de Morrison como de otros artistas), se hacía más evidente el enojo que la cantante llevaba dentro, mencionando que su abogada ‘ya estaba en ello’.

Y luego de que muchas respuestas a estos tweets fueran dirigidas al cantante/rapero Charles Ans por su tema ‘Mis Ojos No Podían Ver’ en donde utiliza partes de canciones de Carla, la artista publicó lo siguiente:

Me encanta que los fans de Charles Ans me digan que porque años y años después, reclamo MI PROPIEDAD y como apenas me doy cuenta y que solo quiero dinero… DUH!!! es MI trabajo, es MI dinero, es MI PROPIEDAD! Lo que ustedes no SABEN es que tengo años buscándolo en buena onda y — Carla Morrison (@CarlaMorrisonmx) July 1, 2020

me ha EVADIDO por todos lados! y apenas AYER su equipo contesto! Para los que dicen que ahora escuchan mi música gracias a ESA canción pero ahora porque RECLAMO MIS DERECHOS ya no serán mis fans, ahi les va: SI escuchan mi música es porque les gusto, no gracias a un HOMBRE que me — Carla Morrison (@CarlaMorrisonmx) July 1, 2020

puso en su canción SIN AVISARME! Si ya no quieren ser mis fans porque exigí mis derechos, OK BYE!!!!! No pienso seguir aclarando sus dudas a toda la gente que le parece mal que hasta "ahora"me estoy " quejando" porque NO ES ASI, lo único que hice fue exponer los hechos y — Carla Morrison (@CarlaMorrisonmx) July 1, 2020

la verdad solamente así hacen caso los irresponsables. Que sus artistas favoritos no terminaran siendo lo ustedes siempre soñaron, ese no es mi problema. Estoy segura de que si la queja viniera de un hombre, otra historia seria, pero como soy mujer, debería de dar gracias — Carla Morrison (@CarlaMorrisonmx) July 1, 2020

según muchos de ustedes. Mi música no solo vive de dar gracias, necesita sustento REAL, no se hagan los tontos que NO SON. A mis fans por apoyarme y hacer ruido conmigo y siempre apoyarme, MUCHAS GRACIAS LOS AMO!!!!! y finalmente… — Carla Morrison (@CarlaMorrisonmx) July 1, 2020

No me quieran callar la boca, no me quieran educar, tengo más de 15 años de carrera como cantante y compositora y se mis derechos. Que una MUJER no se quede callada y les parezca un escándalo, ese no es mi problema, así somos las mujeres ACOSTUMBRENSE. — Carla Morrison (@CarlaMorrisonmx) July 1, 2020

Finalmente el hilo de publicaciones de queja de la cantante concluyeron con un ‘Fin del comunicado. El resto lo resolverá mi abogada’.

Charles Ans publicó un comunicado en donde ofrece una disculpa a Carla Morrison ‘por todo el lío’ que ocurrió durante esas horas, además de agradecer el apoyo de los fanáticos por ‘estar al pendiente’ de sus proyectos.

Foto de Portada Tomada de Facebook Carla Morrison