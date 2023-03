Carla Fernández Casa de Moda en el Franz Mayer

El Museo Franz Mayer presenta Carla Fernández Casa de Moda. Un manifiesto de

moda mexicana, esta exposición que explora las formas en las que la diseñadora trabaja colaborando en los procesos de diseño y producción artesanal de todo México, celebrando sus culturas vivas para promover la sostenibilidad.

Esta muestra plantea el diseño como agente del cambio social a través de 57 looks distribuidos en seis núcleos: “La moda como proceso colaborativo”, “Raíz cuadrada”, “La tradición no es estática: las fiestas”, “La tradición no es estética: la charrería”, “La tierra es el origen de los textiles” y “La moda como resistencia”.

“Hacemos lo que nos dijeron que no hiciéramos. Nuestro proceder les parece suicida a las escuelas de negocios: nuestras prendas huelen a humo, se tejen y bordan junto al anafre. Hacemos poquito y vamos lento […] En la moda participamos todos, no nos hagamos guajes”. La exposición muestra la trayectoria de Carla Fernández Casa de Moda, su trabajo colaborativo y sostenible alrededor de México.

La exposición Casa de Moda. Un manifiesto de moda mexicana podrás visitarla en el Museo Franz Mayer desde esta primavera hasta el 25 de junio. Avenida Hidalgo 45, Centro Histórico de la CDMX.