Tras todas las críticas que Cardi B ha recibido por el video en el que no permite que su hija Kulture escuche “WAP”, la rapera finalmente dio su respuesta.

Dicho video ha circulado en internet desde la víspera de Año Nuevo causando gran revuelo entre el público. En él se ve a Cardi B cantando su polémica canción en su casa cuando de repente su hija de dos años, Kulture, aparece y ella rápidamente detiene la canción.

El que la rapera no permitiera que su hija escuche su colaboración con Megan Thee Stallion le costó recibir algunas críticas a través de redes sociales. Incluso un usuario de Twitter la acusó de “tener una agenda que impulsar”.

Como era de esperarse, la cantante no se quedó callada y en respuesta a dicho tuit, escribió: “¡Deben de parar con esto! ¡No soy Jojo Siwa! No hago música para niños, hago música para adultos. Los padres son responsables de lo que sus hijos también escuchan o ven. Soy una persona muy sexual pero no cuando estoy con mi hija, como cualquier otro padre debe ser.”



“Hay mamás que son strippers”, agregó. “Pop pussy, twerk toda la noche para el entretenimiento ¿eso significa que lo hacen con sus hijos? ¡No! Deja de hacer esto un debate. Es bastante de sentido común.”

“WAP” de Cardi B con Megan Thee Stallion fue una de las canciones más controversiales del 2020. El tema, así como obtuvo muchas malas críticas, también recibió muchas buenas. De hecho para Kevin Parker de Tame Impala fue la mejor canción del año.