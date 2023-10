Canciones que pasaron a la historia poniendo a adidas en alto

La relación entre la música y la moda ha sido un vínculo intrínseco durante décadas, los estilos pueden ir y venir pero siempre perdura la relación del amor sincero de los artistas por sus marcas y estilos.

Aunque en veces las marcas buscan imponer y colocarse en el top of mind de los posibles compradores imponiendo sus colecciones por encima de los gustos personales, a lo largo de décadas hemos visto que el lazo afectivo más honesto es el del gusto propio al vincularse con una marca.

Sin importar si es Jay Kay de Jamiroquai usando las tres franjas, Kate Moss radiante de juventud con sus Gazelle, Run DMC con sus Superstar sin agujetas, sabemos que la actriz Kristen Stewart es fan de los Samba y más recientemente fuimos testigos de Natanael Cano sobre el escenario principal del festival Arre portando un chaleco custom, históricamente la cultura pop tiene un avatar bien marcado con adidas.

Queremos dar un repaso de algunas canciones que han marcado el gusto de los creadores musicales por adidas inmortalizando su gusto por la marca:

1.-V.I.P. de Tino el Pingüino:

Sabemos que el fervor de Franco por adidas es enorme y en un puñado de canciones lo ha dejado claro, quizá “V.I.P.” sea la más representativa, una canción que habla de cómo el estilo es parte de ser un party people que puede conseguir pachanga gratis como estilo de vida.

2.-Shadrack de Beastie Boys:

Los tres MC’s con un Dj desde Queens; nos hablan en este corte de su estilo de vida y cómo gran parte del propósito de todo en su carrera era conseguir la mayor cantidad de pares de adidas posible.

3.-My adidas de Run DMC:

Los superstar no gozarían de tanta popularidad de no ser por DMC que salía a todos lados con su par sin agujetas apoyando y haciendo una apología de sus colegas que llegaron a la cárcel donde no les permitían pasar las cintas de sus sneakers. Cuenta la leyenda que en 1986 con un Madison Square Garden abarrotado le pidió al público que se quitara su calzado y lo levantaran para dar paso a esta canción que puso a brincar a los 40 mil asistentes, un hito para la cultura pop.

4.-Fear of a Mazorca Planet de Los Chikos del Maiz:

Los gangstas de España dejan claro que en su fit no está completo sin sus zapas adidas, en esta canción que incendia a sus enemigos, repasando su carrera y estilo de vida en pro de la libertad.

5.-We Rest N Cali de Snoop Dogg:

El rapero deja claro en esta oda que es fan de los Superstar, conocidos en el barrio como “los conchas”, en esta canción en la que deja claro alabando a una diosa, aludiendo a su gracia mientras Snoop pueda usar sus conchas con agujetas gruesas.

6.- Swagger Like Us de Kanye West y Lil Wayne

Este dueto seguro no fue fácil de lograr, pero no había un mayor pretexto que juntarlo para tirar swag y demostrar que son dos de los personajes más influyentes en cuestiones de estilo desde la comunidad musical. Tan solo lo resumen a que todo su swag tiene que llevar líneas, las de adidas.

Luego de hacer este recorrido entre canciones pongamos atención en tres siluetas de adidas originals que debemos resaltar:

1.-Superstar:

Como bien pudiste ver en las canciones es la silueta favorita por los raperos de ayer y hoy, ya son un ícono en estas tribus urbanas alrededor del hip-hop, desde los 80 cuando Run DMC o los Beastie Boys sacudieron las calles de Nueva York generando fervor, en los 2000 Snoop Dogg dejó claro que la costa oeste de EEUU también adora a las conchas y hoy día sin importar en qué rincón del mundo te encuentres, los Superstar son por antonomasia calzados por la gente del rap.

2.-Gazelle

Para hablar de esta silueta necesitamos cambiar un poco de locución y de temporalidad, ya que en este caso en particular estos adidas permearon desde la década de los 70 en Reino Unido.

Gracias a la durabilidad de su suela, esta silueta conquistó a la clase trabajadora del norte de la isla. Si bien la historia de los Gazelle nace en el primer lustro de los 60, los atletas que compitieron en las olimpiadas del ‘64 hicieron que para 1966 los clubes donde se tocaba northern soul fueran los garitos favoritos de la gente que iba a bailar desenfrenadamente y para hacerlo necesitaban un calzado ad-hoc, así los mods comenzaron a usarlas y por ello recordarás a la perfección a Mick Jagger calzando esta silueta, más tarde a Noel Gallagher en los 90, mientras que hoy día Harry Styles podría ser el más grande representante del gremio de la música con un amor incondicional por sus Gazelle.







3.-Samba

Llegó el momento de viajar aún más en el pasado, porque debes saber que el mismo fundador de adidas Adi Dassler fue, en la década de los 50 del siglo pasado, el principal influenciador que posicionó esta silueta, que hay que comentar que en sus más de 70 años de historia no se ha modificado, más allá de las adaptaciones para ediciones especiales y colaboraciones. Como la versión ADV que recién introdujo la división de skateboarding de adidas para que los amantes de las patinetas que comparten el amor con esta silueta puedan surfear el pavimento con todo estilo.

Hoy día la lista de músicos que aman esta silueta con tanta historia y carga en la cultura pop es vasta, podemos arrancar con Frank Ocean, A$AP Rocky o Nick Jonas, pero también hay talentos como Kanye, Wiz Khalifa o Rihanna que le rinden culto a esta zapatilla.

Si quieres escuchar un poco más de la marca que ha dejado adidas en la cultura pop, preparamos una playlist con más canciones, así que para la oreja: