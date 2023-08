“Call of Duty: Mobile” anuncia su temporada 8: ERROR 404

En una revelación inesperada Activision ha anunciado el emocionante lanzamiento de la Temporada 8: ERROR 404 de Call of Duty: Mobile, que llegará a tus dispositivos Android e iOS el 6 de septiembre. Esta temporada promete un viaje trepidante hacia el futuro con su distintiva temática de alta tecnología y una gama emocionante de contenido nuevo.

La joya de la corona de la Temporada 8 es el nuevo mapa multijugador: Kurohana Metropolis. Este mapa especialmente diseñado te llevará a un escenario lleno de tecnología de vanguardia y estrechos corredores, perfectos para batallas de ritmo frenético. Prepárate para sumergirte en combates intensos mientras los asesinos se deslizan entre las sombras en busca de la victoria.

¿Qué ofrece la Temporada 8: ERROR 404 de Call of Duty: Mobile?

Armas y Operadores Frescos para Dominar

La Temporada 8: ERROR 404 trae consigo una lluvia de contenido emocionante para los fanáticos de Call of Duty: Mobile. Desde nuevos Operadores como Domino – Killer Koi, Satsumebachi – Deadly Hornet, Sims – Martial Arts y The Iron Monk – The Hundred Fists, hasta la introducción de la escopeta de palanca Argus, conocida por su precisión letal, y la granada de racimo, una adición devastadora al arsenal de los jugadores.

Desafíos, Eventos y Recompensas

Los jugadores se verán inmersos en una experiencia llena de desafíos y emociones en la Temporada 8. Con 50 niveles de recompensas disponibles en el Pase de Batalla, los entusiastas de Call of Duty: Mobile podrán ganar contenido exclusivo a medida que avanzan. Además, la temporada también traerá consigo una variedad de actualizaciones y mejoras en el juego, junto con desafíos de temporada, sorteos y eventos temáticos para mantener la emoción en aumento.

No Te Pierdas la Acción

Si eres un fanático de la serie Call of Duty: Mobile, esta es tu oportunidad de unirte a la acción en la Temporada 8: ERROR 404. Asegúrate de actualizar el juego en tu dispositivo para no perderte ni un solo momento de la emoción y la intensidad que esta nueva temporada tiene para ofrecer.

¡Prepárate para enfrentar el futuro en Call of Duty: Mobile y demuestra tu valía en el campo de batalla, nos vemos en Kurohana Metropolis!

