Los mejores videojuegos del 2023 según Google

Estamos contando los días para llegar al final del año y es momento de voltear atrás para recordar lo que sucedió y aplaudir los éxitos que marcaron este espacio temporal, así que es momento de checar los mejores videojuegos del 2023.

El 2023 ha sido un gran año para la industria de los videojuegos, marcado por lanzamientos épicos como Baldur’s Gate 3 y sorpresas desde las trincheras indie. Google ha dado a conocer los juegos más populares del año basado en las búsquedas a lo largo del 2023 a nivel global.

El podio de los más buscados lo lideran dos gigantes: Hogwarts Legacy y The Last Of Us, consolidándose como los favoritos del 2023. El embrujo mágico de Hogwarts ha llevado a este juego a lo más alto, además coronándose como el más vendido del año.

The Last Of Us también se alza con fuerza obviamente gracias a su adaptación protagonizada cpor Pedro Pascal, con el lanzamiento de The Last Of Us Part 1 como remake del original de 2013 para PC, y el anuncio reciente de una nueva versión de The Last Of Us Part 2 para las plataformas de la generación actual.

La lista de los 10 mejores videojuegos del 2023 según Google Trends es:

Hogwarts Legacy The Last Of Us Connections (del New York Times) Battlegrounds Mobile India Starfield Baldur’s Gate 3 スイカ ゲーム (Suika Game) Diablo 4 Atomic Heart Sons Of The Forest

Una gran sorpresa en el ranking es Connections, un juego de rompecabezas que desafía a los jugadores a encontrar temas de conexión entre cuatro palabras, seguido por Battlegrounds Mobile India, la versión exclusiva para India de Player Unknowns Battlegrounds.

Títulos como Starfield y Baldur’s Gate 3 se han asegurado un lugar en los primeros puestos, este último incluso ganador del premio al Juego del Año 2023.

El séptimo lugar presenta un título intrigante, Suika Game, un juego exclusivo de Japón donde los jugadores apilan frutas de diferentes tamaños, acumulando puntos a medida que apilan frutas más grandes.

Por otro lado, el lanzamiento del controversial juego multijugador de zombies The Day Before, tras varios retrasos, ha generado más de 10,000 críticas negativas en Steam, marcando un impacto en la comunidad gamer.

El 2023 ha sido un año lleno de emociones y diversión para los amantes de los videojuegos, con títulos notables que han dejado su huella, veamos estas entregas qué base nos dan para lo que vendrá en 2024 ¿estás de acuerdo con Google en su listado de los mejores videojuegos del 2023?