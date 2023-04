Café Marvin y el salto sin red desde el suelo de GoGo Penguin

Nuevo álbum de los británicos GoGo Penguin. Everything Is Going to Be OK, disco con cambio en la formación y un paso hacía delante para quedarse nitidamente en el mismo lugar. El del jazz new age.

Puede que este sea el último álbum de GoGo Penguin en Café Marvin, si los planes de mainstream oficial de su nuevo label, Sony, se cumplen. Los de Manchester han dejado el legendario Blue Note por los cantos de sirenas, imaginamos.

Pero aún hay aroma avanzado en Everything Is Going to Be OK. Avanzado más no novedoso pues este nuevo trabajo es el salto a un jazz blanco y new age, un Lito Vitale de Manchester. Alejándose la banda de su faceta más electrónica, ambient y experimental de la que quedan pocos, algunos, rastros en Everything Is Going to Be OK.

Pero ojo, la apuesta a lo standart les ha salido requetebien.

Y es que Everything Is Going to Be OK es un maravilla conmovedora donde el piano de Chris Illingworth, compositor de la mayoría de los temas que ya no firman como antaño en alegre comunidad, cobra una relevancia emocional; nostálgica y por momentos dramática.

Y es que Everything Is Going to Be OK fue realizado en un periodo convulso para sus miembros afligidos por perdidas. En el estudio de grabación encontraron su “santuario” para el alivio pero el LP está preñado de emociones.

Everything Is Going to Be OK es el sexto álbum del grupo desde 2012, descontando el de remixes de 2021.