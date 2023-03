Café Marvin sanado con zumbidos por Doc Sleep

Primer álbum de Doc Sleep y para empezar, tras varios Eps, Birds (in my mind anyway) es el disco más sorprendente de lo que va de 2023. Ambient house experimental de otro mundo, del que ya no queremos salir.

Si se preguntan cómo hacer armonía y ritmo con el ruido y distorsiones chirriantes, escuchen Birds (in my mind anyway) el primer LP de la originaria de San Francisco y residente, hace tiempo, en Berlin, Melissa Maristuen alias Doc Sleep.

Ambient, house, IDM, breaks, acidismo e inclasiflicables cuestiones sonoras y mentales surgidas de la cabeza de Maristuen que buscaba hacer un disco para el dance floor y encontró un espacio único de una belleza superior a la ya elevada sensibilidad de la música de baile.

Birds (in my mind anyway) es la obra de alguien que maneja la residencia y programación de un club y se encuentra a sí misma en la luz del amanecer cuidada por el canto de los pájaros pero sin poder dejar atrás los “zumbidos” de la noche.

Doc Sleep antes de publicar su primer LP había sacado a la luz cuatro Eps desde el 2016 cuando debutó con Detour.

Birds (in my mind anyway) está publicado por el label Tarlet Records.

Birds (in my mind anyway) by DOC SLEEP