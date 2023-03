Café Marvin en las espinas de las rosas con Sam Goku

Things We See When We Closer es el nuevo álbum del residente en Munich Sam Goku. Un disco con la presencia de lo rudo del techno pero envuelto en sabanas de seda de ambient e IDM.

Segundo disco de Robin Wang conocido artísticamente como Sam Goku. Por lo visto ahora mudado de Berlin a Munich, ciudad tan techno como la capital alemana y sede Gigolos e Ilianes, entre otras factorias de la música digital

Things We See When We Closer logra no abandonar la delicadeza adentrándose en lo espinoso del sonido electrónico. Breaks, beats y capas de ambient conviven perfectamente , incluso con alegría floral, brota el álbum como una ramo de 11 rosas al que se le han dejado las espinas.

Hay en Things We See When We Closer reminiscencias orientales, sonidos de una naturaleza que se mezcla en otros tracks con la vida humana. No ha dispuesto Goku las rolas para un viaje in crecendo sino una alternancia de estados que nunca abandonas la belleza. Una travesía psicodélica donde la producción es la sorpresa.

IDM, ambient. techno, house, EBM y sobre todo luz y espacio es el resultado. Mirar de cerca para contemplar la unidad de la belleza.

Sam Goku debutó en 2019 con el EP Tanggu, luego vino su primer álbum, en el 2021, titulado East Dimensional Riddims.

Things We See When We Look Closer by Sam Goku