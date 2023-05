Café Marvin en la memoria de la almena con Lycan Castle

El estadounidense Lycan Castle publica un nuevo trabajo titulado Wolves of Solar Might. Ambient drónico de la calaña mística del dungeon synth.

Música de tiempos pasados sin correspondencia real, algo así sucede con los muchach@s del dungeon synth. Reescribiendo atmósferas del medievo más alquímico, con sonidos digitales, están abriendo una emoción arcana que ya veremos donde les dirige a estos renegados del metal vía ambient.

En Café Marvin les damos espacio por su capacidad emotiva y evocadora, además de por su necesaria renovación del ambient music.

Wolves of Solar Might de Lycan Castle es una breve obra, de breves piezas, producidas con bajo, sinte y programaciones tan hermosas como intensas. Música surgida de la contemplación y la melancolía por lo no alcanzado, aún.

El músico de Montana ha trabajado con distintos alias como A Bronze Sky, Alpine Acrobat, Axe Of Frost, Climate Controller, Coniferous Myst, Cthylla, Daniel McManis, Devonian Dawn, Dragon Spell, Enchanted Stone Hammer, Equipped Dagger, Forest Spectre, Forsaken Kingdoms, Frostbarian, Fukury… entre otros.

En este 2023 ha publicado cinco discos, auto editados en casete o con Nocturnal Silence Distribution.

Wolves of Solar Might by Lycan Castle