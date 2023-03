Café Marvin con algo mas que los pies mojados de Inner Glow

Para lo estival, aún lejos, nada mejor que chill y deep, si es en forma de mixtape perfecto. El australiano Inner Glow publica Deep Water Mixtape de tracks propios y construido para el goce underground.

Inapelable trabajo para el disfrute contemplativo de una fiesta al lado del mar. Plagado de vibes con la intención de sumergirnos en el trabajo de Inner Glow.

El hombre detrás de la música es un amigo de toda la vida de la estadía de Ruf Dug en Sydney, cuando los dos organizaban fiestas en cuclillas con hongos con el resto del “Clan Bodega”, y quien ayudó a organizar las fiestas seminales del almacén Paradise Lost. Virtualmente paciente, el australiano pasó los años perfeccionando su oficio, maximizando el XP y emergiendo como su forma evolucionada, Inner Glow.

Deep Water Mixtape es una proclama hedonista de los que no quieren nunca acabe el baile. Un set al estilo Migs y su label Naked Music. Esto es un down tempo chill de inicios, ascendente, hasta deep house, con algo lisérgico en su arquitectura. Aparecen breaks y liquid drum and bass para la profundidad sea total.

Hasta Deep Water Mixtape Inner Glow había editado tres rolas en la disquera Rüf Kutz, ahora se destapa con una marea cálida.

Deep Water Mixtape by Inner Glow