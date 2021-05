¿Puede crearse un ritmo cercano al perreo a partir de la música china; un clásico de Nine Inch Nails travestido en cumbia? La reconstrucción y la reinvención explotando con fuerza. Así rockeros escoceses conviven con raperos de leyenda y la música mexicana va de sus raíces hasta rozar la vanguardia. En esta vorágine partimos de un blues bien etílico y guitarrero y un instante después estamos en un sofisticado club europeo. En esta playlist no hay limitantes.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

The Black Keys / “Poor boy a long way from home”. El dúo procedente de Ohio decide honrar al blues del delta del Mississippi, así que se decanta por 11 versiones de las que extraigo una bien ardiente y llena de virtuosismo. Aquí Dan Auerbach y Patrick Carney se explayan con un original de Robert Lee Burnside y arman un desmadre sabroso. Todo el Delta kream se grabó en el estudio de Dan en Nashville. ¡Andan en llamas!

Red Jesus / “Hurt (cumbia hurts)”. ¡Qué viva la irreverencia! Acompañada de un gran olfato musical para hacer cuadrar lo que parecería un despropósito de parte de este músico méxico-chileno. ¿Qué pensará Trent Reznor de que su lóbrega canción -encumbrada por Johnny Cash- ahora se hace mutante y tropical? Una prueba más de que una gran canción es maleable para su adaptación a otros géneros.

Miss Cafeína / “Me voy”. Una banda estandarte del indie español actual decide arriesgar y deconstruir la base rítmica del reguetón. El resultado es muy estimulante y una letra reflexiva encaja a la perfección sobre el ritmo. Una vez más se comprueba que en el arte lo importante es la manera en que se usan los elementos. Sorprende y atrapa.

Jah Wobble / “Trinidadian chinese New Year”. Quien fuera bajista de P.I.L. goza de gran reputación en la escena del jazz más experimental y el dub. Lleva un buen tiempo interesado en la música asiática y ahora se concentra en la celebración china y para ello pisa el acelerador rítmico para agregar algo de funk a las campanillas y melodías ancestrales. De pronto la base puede sugerirnos un perreo chino. En el presente todo es posible.

Natalia Lafourcade feat. Rubén Blades y Mare Advertencia Lirika / “Tu si sabes quererme”. No me tiemblan las manos al teclear para exaltar la reversión de uno de los temas más exitosos de la veracruzana; ahí está el gran cantante panameño soltando charmé y la aportación candente de una rapera de origen zapoteco y feminista. No se debe ser rácano cuando la calidad musical aflora en todo el tema… y con el agregado de un acordeón excelso.

Texas feat. Wu-Tang Clan / “Hi”. La cantante Sharleen Spiteri conserva ese encanto que nos mantiene fieles a los escoceses desde los años noventa. Ahora, para darle una vuelta al sonido rocker que les conocemos, suman los rapeos infecciosos de los héroes de la costa Este norteamericana. Una colaboración potente y renovadora.

Girl in Red / “Rue”. Tiene 22 años, es noruega y sus canciones son como instantáneas de la vida cotidiana en la comunidad LGTB+; cuenta las cosas con sinceridad y frescura, lo que le ha traído un éxito efervescente a través de un pop que coquetea con indie, hip hop y un poco de electrónica. ¡No se puede ser más actual!

Baiuca feat. Rodrigo Cuevas / “Veleno”. En gallego significa “veneno” y aplica perfecto para el encuentro de dos heterodoxos; Baiuca llevó un paso adelante a su electrónica futurista hurgando a fondo en el folklore; acertó al invitar a otro creador que no conoce de límites, Rodrigo aportó su canto mágico y se aseguró de reforzar el aspecto fantástico de la propuesta de Embruxo.

Rinzen feat. Anaphase / “Some good here”. La multiculturalidad de Los Ángeles se manifiesta también en la escena electrónica a través de una pieza de tech-house que transpira elegancia y esa faceta cinematográfica que tanto le gusta a su autor. Ha invitado a un dueto londinense que también representa lo mejor del talento emergente para detallar un track perfecto para las pistas más sofisticadas.

Hayden James feat. Gorgon City y Nat Dunn / “Foolproof”. La parte colaborativa tan propia de la música electrónica aquí se expresa con toda su exuberancia; un dj-productor australiano invita los afamados ingleses Gorgon City para potenciar a un tema housero que es conducido por la voz sensual de su compatriota Nat Dunn. La suma de las partes hace grande al dancefloor.

Einmusik feat. Lexer y Jyll / “Leave you”. Alemania es, sin discusión, el reino de la electrónica y desde Hamburgo se ha proyectado Samuel Kindermann editando tracks (inicialmente como trío) que van del tech al progressive house con mucha fineza. Acá deposita la línea vocal en su compatriota Jyll mientras que, procedente de Alemania del este, Lexer agrega la parte de pop emocional.

Monolink / “Harlem river”. Ya en el desértico festival Burning Man de 2018 había probado en vivo con una re interpretación de una canción de Kevin Morby de 2013 y este multi instrumentista, que tiene un intenso show en vivo donde programa todo y toca la guitarra, nos va llevando a un viaje en el que la épica va creciendo gradualmente. Este alemán se muestra como un genial discípulo de Darkside en cuanto a sonido.

Love of Lesbian / “Viento de Oeste”. Ya que vamos experimentando la liberación de la épica en nuestra playlist, nos trasladamos hasta el territorio sonoro de la banda catalana, experta en ir llevando las emociones hasta el crescendo. Una canción que nos ilumina como una antorcha y que demuestra que una pregunta sencilla, como ¿qué más da?, en el contexto adecuado es toda una liberación.

San Pascualito Rey feat. La Marisoul / “Tecolotes”. De parte de un proyecto de la ONU convocaron a Pascual Reyes a montar un dueto de uno de sus temas y se logró con una pieza de su último LP, que es una balada que el compositor le dedica a sus hijos. El vozarrón de la vocalista de La santa Cecilia colma un tema que se hace todavía más llegador y de múltiples lecturas emotivas.

Neoplen feat. Ampersan / “Volver”. El grupo morelense de rock de fusión deja entrever lo mucho que han progresado en su asimilación de música mexicana. Aquí muestra un punto de equilibrio donde la guitarra eléctrica alza el vuelo mientras el resto de la instrumentación se muestra a plenitud y evoca a cierto misticismo ancestral en compañía de otros aventureros sonoros de la mexicanidad, como lo son Ampersan.

Los Amparito feat. Negrø / “Perro hambriento”. Un inesperado pero muy celebrado regreso en el panorama de la música experimental, pues el tapatío Carlos Pesina sabe transformar la música folklórica mexicana y agregarle capas brumosas. En compañía de Negrø anticipa la llegada de un recopilatorio con temas que tenía guardados con el agregado de novedades. Esperemos represente su definitiva consolidación.