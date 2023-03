Cabaret de Galaxias # 30: perlas y promesas dichas en un asteroide

Nada es lo que era… las cosas, las historias y las canciones se reinventan y se reescriben todo lo que haga falta. En pleno 2023 pueden coexistir resabios del drum & base con exabruptos de Nu disco. Hay quien tira de guitarras filosas y otros que piden cocteles espaciales para volver al dancehall.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Montados en ese asteroide desde donde se dicen promesas volátiles y se regalan perlas cultivadas nos asomamos a Sudáfrica y Andalucía; repasamos la actualidad irlandesa rindiendo también pleitesía a figuras que ya forman parte de la leyenda sonora del planeta. Un shot sonoro impredecible y potente.

Los Invaders (España) “Wolfwoman”

Directamente de Valencia, España, procede este trío que nos entrega un auténtico cañonazo de Nu disco al más puro estilo de Purple Disco Machine, pero con un poco de español. Bajos gordísimos para albergar a unos coros como los usan en México The Wookies. ¡Una fiestota!

Orbital feat Sleaford Mods (Inglaterra) “Dirty Rat”

Dos mundos, dos historias. Por una parte, la leyenda electrónica de Orbital que los coloca más allá del bien y el mal. Mientras que también están una pareja de gamberros vociferantes a los que les busca prender fuego al mundo. Estéticas divergentes que se hacen lugar para crear un mutante seductor y fascinante.

Kae Tempest (Inglaterra) “Nice Idea”

Decidida a dar un viraje sonoro a su carrera, el talento inconmensurable de un genio No binario se decanta por acordarse del drum & bass y un poco de jazz sobre el que monta el inteligente flow que l@ ha llevado a la cumbre. Esta experimentado, pero no pierde ese caudal narrativo que nos envuelve.

Taïro feat Amadou et Mariam (Francia/Malí) “Fais Le Bouger”

Ismaël Jolé-Ménébhi es más conocido por el nombre artístico de Taïro y es un cantante que pertenece a la escena francesa de dancehall y reggae; ahora tomó la gran decisión de invitar a las estrellas malienses para hacer un tema que es un gozo total y nos deja con las caderas oscilando.

Msaki y Tubatsi (Sudáfrica) “Zibonakalise”

Msaki (Asanda Lusaseni Mvana) es una cantante y compositora sudafricana, criada en el este de Londres, que ahora se une al dueto Tubatsi Mpho Moloi para explorar una música contemporánea que no pierde el sello de origen, pero que tiene además tintes de vanguardia… tremendo trabajo en el bajo, espléndidas armonías vocales para ofrecer una experiencia sorprendente.

Califato3/4 (España) “Historia de un amor”

Uno de los combos más excéntricos de la España de hoy día presenta un EP con temas que fueron interpretados, nada menos, que por Lola Flores “La faraona” y no sólo le inserta electrónica sino un interesante pasaje rapeado. Aquí hay mucho salero y espíritu andaluz.

El Columpio Asesino feat “Pucho” de Vetusta Morla (España) “Perlas”

La banda de Pamplona nos dejó atónitos anunciando su gira de despedida y nos hizo ver lo mucho que nos gusta; pero todo tiene un fin y para enfrentarlo regrabaron uno de sus grandes temas al lado de un vocalista de singular registro, como lo es el líder de Vetusta Morla. ¡Los vamos a extrañar, pero mientras volaremos con esta nueva versión!

Constant Smiles (Estados Unidos) “In My Heart”

Desde el norte de los Estados Unidos, Ben Jones conduce a su banda y ahora quisieron hacer un homenaje a una figura controvertida del cine underground como lo es Kenneth Anger y en ese álbum incluyeron esta joya chispeante y en la que aceleran como no lo han hecho antes en su carrera y de paso nos recuerdan a A Flock of Seagulls.

New Pagans (Irlanda) “Better People”

Procedentes de Belfast en Irlanda del norte tienen en Making Circles of Our Own un álbum conformado por una decena de canciones, que pose ese chispazo que emociona y deslumbra; no faltará quien pretenda encorsetarlos en aquello del post-punk, pero lo cierto es que se mueven entre el indie y ese sonido alternativo noventero, que tanto nos hace pensar en Silversun Pickups.

La Casa Azul (España) “Prometo No Olvidar”

En este cabareteo espacial somos devotos de Guille Milkyway y todo lo que haga… es por ello que nos regodeamos en un sencillo recién llegado que tiene todo el sello de la casa. Sólo él sabe como dar un tratamiento a lo amoroso como si se tratará de física molecular. ¡Este hombre tiene el toque!

Alison Goldfrapp (Inglaterra) “Fever”

Ya con su proyecto original aparcado indefinidamente, Alison tira de toda su elegancia y estirpe de pop electrónico en compañía de Paul Woolford. Se puede regar charmé y seducción sobre una pista de baile y ese es el secreto de una luminaria tan querida como lo es ella.

Queralt Lahoz (España) “No me salves”

Nació en Cataluña, pero en el seno de una familia andaluza de la que heredó el duende. Ella encuentra la manera personal de acercarse al flamenco electrónico y consigue un tema que evoca un poco a Rosalía y un mucho a Fuel Fandango. Hay drama, pero también garbo y buena voz.

Cuco & The Marias (Estados Unidos) “Si Me Voy”

Esa mega estrella emergente que es Cuco se junta con una banda que también refleja la condición y sensibilidad de los mexicoamericanos; crecieron con los elementos técnicos y culturales de lo anglo, pero sienten atracción por el feeling latino y aquí lo aplican en una balada que nos recuerda a la mismísima Jeanette.

Morreo feat Solea Morente (España) “Pansequito”

Un dueto de electrónica fiestera e impredecible como lo es Morreo se da el lujo de invitar a la hermosa Solea Morente para que sume su maravillosa voz en un pop burbujeante en el que clavan incluso palmas. El cante encuentra un formato muy del siglo XXI.

Gorillaz feat Stevie Nicks (Inglaterra) “Oil”

Cracker Island es un disco que anda en boca de medio mundo y uno no se puede resistir a sumergirse en él; pero debemos agradecer esta excelente colaboración entre una figura señera procedente de Fleetwood Mac y el escuadrón animado de Damon Albarn. Un masajito para el alma.

Iván Ferreiro (España) “En las trincheras de la cultura pop”

Más que una canción es todo un manifiesto de vida para una figura indispensable del rock que se canta en español. A sus 52 años lanza una proclama de la manera en que entiende el mundo y las pasiones que lo mueven. La plenitud creativa hace de la madurez una etapa absolutamente emocionante.

