La boyband de K-Pop, BTS anunció que por fin estrenarán la película Break The Silence: The Movie. Y la fecha que se tiene programada es para el próximo 24 de septiembre (US).

El filme logra documentar su exitoso Love Yourself: Speak Yourself World Tour. El cual durante verano y otoño de 2019 los llevó a recorrer algunos de los recintos más importantes del mundo, entre los que se encuentra el Wembley Stadium de Londres, en el que de hecho fueron la primera banda Coreana en presentarse.

Otros lugares que visitaron por esta gran gira mundial fueron el Soldier Field de Chicago, el MetLife Stadium de Nueva Jersey y hasta el King Abdullah Sports City Stadium de Arabia Saudita.

Y en la sinopsis de la película se lee:

Con un acceso sin precedentes, BREAK THE SILENCE: THE MOVIE viaja con BTS durante todo el tour, explorando a cada miembro de la banda detrás de la cortina. Fuera del escenario, vemos la otra cara de BTS. Los siete miembros comienzan a sincerarse y contar historias personales que nunca antes habían revelado.

En realidad las fechas de estreno van a variar dependiendo el país. Pero se espera que se realice en cines y toda la información la puedes checar ya dando click aquí.

Igual recientemente BTS anunció que tienen preparado lanzar un disco para este segundo semestre del año. “Con el COVID-19, la gente de todo el mundo ha tenido que pasar por momentos difíciles y queremos compartir una energía positiva con nuestros fans”, comentaron.

Se espera que el primer sencillo que llevará por nombre Dynamite sea estrenado en algún punto de este mes.

Foto de portada vía Facebook BTS.