Después de varias insinuaciones, el día de hoy Brockhampton confirmó que tras su show en Coachella 2022, tomará un descanso indefinido.

La agrupación liderada por Kevin Abstract publicó un mensaje en redes sociales para anunciar su separación y la cancelación del tour que tenía planeado realizar este año, con excepción de los shows en Coachella y los de la O2 Academy Brixton en Londres.

“Desde el fondo de nuestros corazones, gracias por estar en este viaje con nosotros. No estaríamos aquí si no fuera por nuestros fans. Esperamos haber logrado inspirarlos tanto como ustedes a nosotros durante estos últimos ocho años. Estamos agradecidos de por vida”, escribió Brockhampton.

La agrupación no explicó el por qué ha decidido tomar caminos separados. Sin embargo, en los últimos años Kevin Abstract insinuó varias veces que el final de Brockhampton estaba cerca e incluso, retomó su carrera en solitario.

En abril de 2021, Brockhampton publicó su más reciente álbum de estudio (y con el que saldrían de gira), Roadrunner: New light, new machine. Meses después, Abstract confesó que una segunda parte de este material se lanzaría a finales de año, pero nunca llegó y ahora no se tiene claro si lo publicarán durante este corto período que les queda juntos o no.

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.