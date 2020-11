Sabemos que si hay alguien que puede hacerle justicia a las canciones de Nina Simone es Brittany Howard y si no nos crees, este cover que le realizó te terminará de convencer.

Hace unos días, Howard hizo una parada en el programa de televisión estadounidense, The Late Show with Stephen Colbert, durante el que la cantante nos deleitó con una interpretación de “Revolution”, una de las canciones más aclamadas de Simone lanzada en 1969.

La presentación de Brittany Howard fue poderosa y enérgica como siempre. Aunque en realidad esta no era la primera vez que la cantante realizaba este cover, ya que en sus últimos conciertos, previo a que llegara la pandemia, ya lo había interpretado.

Este cover llegó a tan sólo unos días de que Brittany Howard fuera nominada en cinco categorías de los Grammy Awards 2021: en Best Rock Performance por “Stay High”; Best Alternative Music Album con su disco debut solista Jaime; Best R&B Performance con “Goat Head”; y en Best American Roots Performance por “Short and Sweet”.

Y de hecho, su nominación por Best Rock Performance es una de la lista conformada por primera vez en la historia de los Grammy Awards únicamente por mujeres. Otras de las nominadas son Haim, Phoebe Bridgers, Fiona Apple y Big Thief.

Te dejamos a continuación la interpretación de “Revolution” que Howard hizo en The Late Show with Stephen Colbert:

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.