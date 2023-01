A poco más de dos años, Bratty está de regreso con una breve colección de canciones con invitados especiales de diferentes partes del mundo, la cual muy acertadamente lleva por título Es mi fiesta y si quiero hago un EP.

“Este EP está conformado únicamente por colaboraciones con otros artistas, por lo que su concepto es el de una fiesta en donde ellos son mis invitados. Además, la idea es que sea replicada en un futuro, es decir, que se convierta en una tipo saga que cada determinado tiempo tenga un volumen nuevo; esto surgió debido a que tenía muchas colaboraciones guardadas que sabía que merecían ver la luz. Entonces, creí que de esta forma podría ir publicando las colaboraciones que vayan surgiendo”, explica en entrevista Bratty.

Es mi fiesta y si quiero hago un EP encuentra a la cantante mexicana trabajando con algunos de sus colegas y amigos como el grupo español Hinds, Álvaro Díaz, Yawners, Mené y Nsqk. La mayoría de estos tracks en colaboración con otros artistas nacieron de su más reciente tour por Europa, durante el que la cantante mexicana tuvo la oportunidad de vivir un exquisito intercambio de aprendizajes musicales.

“Por ejemplo, la canción con Yawners nació durante mi visita a Europa y fue fácil conectar porque es un proyecto musical parecido al mío. Conocí a Elena, la líder, gracias a que me ayudó a tocar la batería en algunas fechas de mi gira pasada, ahí me mostró una canción que ella creía que sonaba mucho a mí y que quería que yo cantara”, comenta. “Con Hinds sucedió algo parecido. Nuestra colaboración fue grabada en un estudio en Madrid; yo traía esta melodía sonando en mi cabeza, se las mostré y al final entre Carlota, Ana y yo escribimos la letra”, agrega.

“… ¿Y cómo?” es el título de esta canción de Bratty con las madrileñas, donde las chicas hablan sobre cómo estando dentro de una relación te puedes llegar a acostumbrar tanto a alguien que cuando todo acaba, te llenas de incertidumbre por no saber qué vas a hacer sin esa persona; es un tema que retrata el duelo de una ruptura amorosa y la búsqueda del amor propio. “Siempre he sido muy fan de Hinds y me encantó que llevaran el tema a su sonido garage rock”, señala.

En contraste, su tema con Mené y Nsqk “Continental” retrata la etapa más dulce de una relación: “Cuando decidimos trabajar juntos los tres estábamos enamorados, por eso quisimos hacer una canción de amor. Habla de hacerle un desayuno a tu pareja para poder seguir durmiendo y ese momento en el que ya estás tan acostumbrado a su presencia que le das las llaves de tu departamento y haces lo posible por que se sienta bien”.

El nuevo EP de Bratty ya se encuentra disponible en plataformas digitales.