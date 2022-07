A casi un año del infarto que sufrió durante el rodaje de Better call Saul 6, Bob Odenkirk ha hablado abiertamente sobre tema.

El 28 de julio de 2021 la estrella de Breaking bad preocupó a sus fans luego de que se desvaneciera en plena grabación de la sexta temporada de Better call Saul, misma que se llevaba a cabo en Albuquerque, Nuevo México. Aunque días después tanto Odenkirk como su hijo revelaron en redes sociales que todo estaba bajo control, nunca se explicó a profundidad lo sucedido hasta hoy.

“Me siento muy bien. Estoy en muy buena forma. No volví a rodar durante cinco semanas. Tuve un descanso de cinco semanas para recuperarme. Y luego, cuando regresé, limitamos nuestro rodaje a jornadas de 12 horas al día. Así me cuidaron y pude hacerlo con suerte, no se puede saber cuándo tendré un ataque al corazón y cuándo no”, le dijo Bob Odenkirk a The Hollywood Reporter.

Además, durante esta entrevista el actor reveló que el capítulo de Better call Saul 6 que se estrenará esta semana, fue el que grababan cuando le dio el ataque al corazón: “Probablemente, alrededor de tres cuartas partes de la escena se filmaron antes de que tuviera el infarto, después fue el día del ataque al corazón, y luego la otra cuarta parte de la escena fue cuando regresé”.

“Lo más extraño es que realmente no tengo ningún recuerdo de ese día. De verdad estoy viendo algo en lo que no recuerdo haber actuado, lo cual es algo raro. Quiero decir, por lo general ves algunos episodios y recuerdas algo de eso, incluso si se filmó hace meses. Pero en este caso, es un completo espacio en blanco. Es muy extraño. Debo decirte que es raro haber perdido básicamente una semana y media”, explicó.

La segunda parte de Better call Saul ya comenzó a transmitirse a través de Netflix.

