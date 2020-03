Tuvieron que pasar ocho largos años para que pudiéramos volver a tener música nueva por parte de Bob Dylan. Pero por fin la espera terminó y el día de hoy dejó a todos boquiabiertos con el estreno de la canción Murder Most Foul.

Este nuevo tema que dura alrededor de 17 minutos, es una increíble historia sobre el asesinato de John F. Kennedy, quien fue presidente de los Estados Unidos en los sesenta. Esto en combinación con algunas referencias a músicos, como The Beatles, The Who, Nat King Cole, entre otros. Así como también hace referencia a películas y otras cosas icónicas de la cultura pop de los 60.

Mientras que musicalmente, la canción te va envolviendo en un delicado instrumental de violín y piano. Que sin duda hace el complemento perfecto con la poderosa y expresiva voz de Dylan.

En un post en sus redes sociales, el cantante comentó:

Greetings to my fans and followers with gratitude for all your support and loyalty across the years.

This is an unreleased song we recorded a while back that you might find interesting.

Stay safe, stay observant and may God be with you.

