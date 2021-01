Matt Kwasniewski-Kelvin de Black Midi ha confirmado que recientemente se ha tomado un tiempo libre de la banda debido a problemas de salud mental.

El cuarteto de Londres compartió la declaración de su guitarrista sobre el estado de su salud mental en una publicación que hizo en sus redes sociales la mañana del día de hoy (15 de enero) Kwasniewski-Kelvin dijo lo siguiente:

“Me he estado tomando un tiempo libre de la banda porque no me encontraba bien mentalmente. “Debido a esto, no he aparecido en el próximo material. Volveré pronto.” fue el único y breve mensaje sobre porque no se le ha visto en las presentaciones que ha hecho la banda en los meses pasados.

Junto a la declaración de Kwasniewski-Kelvin Black Midi compartió su pensar, quienes están “totalmente detrás de nuestro mejor amigo en su recuperación y no pueden esperar a que todos podamos jugar juntos de nuevo pronto. Casi no hace falta decirlo, pero respeten el derecho de Matt a la privacidad en torno a esto”, agregó la banda.

Black Midi también recomendó seguir el trabajo de Samaritans en el Reino Unido para aquellas personas que podrían estar teniendo problemas con su salud mental y necesitan alguien especializado con quien hablar. “Comuníquese con amigos / familiares / seres queridos para hacerles saber cómo se siente, se sorprenderá de lo mucho que la gente hará para ayudarlo”, dijo la banda.