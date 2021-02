Black Country, New Road recientemente estreno su disco debut y como parte de ese lanzamiento la banda grabó una pequeña sesión en vivo donde le hicieron un cover a “Time To Pretend” de la banda MGMT.

El grupo oriundo de Londres se reunió en un pequeño estudio para grabar esta y demás canciones, siendo este cover de una de las canciones mas icónicas del dúo MGMT el que terminó publicado en el canal oficial de Youtube de BCNR el pasado sábado 6 de febrero.

En su versión, la banda logra quitarle todo ese brillo de sintetizadores que hace característica a esta gran canción del 2007 para añadirle sus propios sonidos; agregando algunas capas de voces y guitarras mas crudas, como es usual en Black Country, New Road.

El video publicado de la presentación se divide en tres paneles cuadrados colocados sobre imágenes de primer plano donde se puede ver una toma general de la banda, mientras que cada uno de los tres paneles muestra diferentes perspectivas de la banda tocando.

El viernes 5 de febrero Black Country, New Road publicó su álbum debut llamado For the first time, un viaje de 6 canciones que suman en total 40 minutos de grandes sonidos instrumentales y voces crudas, haciendo su disco debút un esplendido primer álbum de los londinenses.

