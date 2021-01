Billie Eilish ha revelado que ya esta empezando a trabajar en un nuevo disco, el sucesor de su álbum debut When We All Fall Sleep, Where Do We Go? el cual asegura que será exactamente como ella quiere se que sea y más honesto.

La joven artista quien tendrá su su propio documental The World’s A Little Blurry el cual llegará el mes entrante en la plataforma de streaming de Apple TV+ ha dado más detalles acerca de su próximo disco de estudio, comentando que se tratará de un trabajo mucho más honesto que su álbum debut.

Hablando con la revista Vanity Fair la cantante esclareció los rumores que sonaban desde hace algunos meses, entre los que se hablaba de un nuevo disco de la cantante y que el sencillo lanzado el año pasado iba a ser parte de esta próxima producción:

“Se siente exactamente como quiero. No hay una canción, o una parte de una canción, que desearía que fuera esto o que quisiera que fuera aquello ”, dijo. Por lo cual los rumores sobre su nuevo álbum podrían haberse confirmado, aunque no se sabe ninguna posible fecha de lanzamiento.

También, durante la entrevista se le preguntó acerca de su próximo documental que fue filmado entre el 2018 y el 2020:

“Esa fue una gran parte de mi vida y nadie lo sabía. Era lo principal lo que estaba tomando el control de mi vida ”. También reveló que le resultó difícil ver un corte inicial de la película. “Realmente se trata de mi vida, de mí, de tal manera que no esperaba, y fue bastante brutal de revivir”, explicó. “Estaba pasando por un infierno en ciertas partes de mi vida y no tenía idea de que alguien lo estuviera viendo”, dijo. “El hecho de que tengan imágenes y puedas ver mis emociones. Es como, no puedo evitar pensar en el último episodio de The Office cuando Erin dijo: “¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo entendiste realmente cómo nos sentimos y qué estábamos haciendo? ¿Cómo lo hiciste? “. Solía ver ese episodio y decir:” Sería increíble si alguien hiciera eso y pudieras volver a ver esas partes de tu vida desde una perspectiva diferente “. ¡Y lo hice!”.

Crédito foto de portada: Instagram Billie Eilish