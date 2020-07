Billie Eilish anunció que mañana (30 de julio) estrenará su nuevo sencillo titulado My Future. Y como un adelanto, la joven cantante ya nos compartió el artwork de la canción.

La intérprete de bad guy posteó en su cuenta de Twitter la que será la portada de My Future. En ésta se le ve a Eilish en una versión animada sentada bajo un árbol y contemplando una enorme y hermosa luna llena. Mientras que en la descripción del tuit, Billie Eilish confirmó que este nuevo sencillo será estrenado el día de mañana por la tarde.

De igual forma, la noticia la dio a través de su Instagram, en la que con una IG story del cielo estrellado que sale en el artwork, la cantante escribió: “No puedo esperar a que esta canción sea de ustedes”.

Checa a continuación el artwork:

Billie Eilish – “my future”

Out Thursday at 4pm PT pic.twitter.com/h7PJqFnM2c — billie eilish (@billieeilish) July 28, 2020

Hasta el momento no se sabe exactamente si My Future podría tratarse de un adelanto de su próximo material discográfico. Pero esta idea no está tan alocada, ya que a inicios de año Billie Eilish confirmó que ya se encontraba trabajando en el sucesor de su aclamado disco debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Lo que sí es un hecho, es que ésta es la primera música que lanza desde No Time To Die, canción que realizó para la película de James Bond. Y ya estamos más que emocionados por ver qué nos tiene preparado.

Créditos foto de portada: Kevin Mazur/ Getty Images for Live Nation.