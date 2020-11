Si aún no te decides por comenzar a hacer ejercicio, esto era lo que necesitabas. Beyoncé acaba de unirse con Peloton para ofrecer diversos entrenamientos a través de la app.

No es un hecho aislado que la música de la cantante es una de las favoritas para hacer ejercicio. Y de hecho, recientes estudios realizados por la compañía confirmaron que ella es de las artistas más requeridas dentro de la aplicación, teniendo una demanda por más de 3.6 millones de usuarios.

Es por esto que Peloton ha decidido asociarse con Beyoncé para crear una serie de clases que serán musicalizadas en su totalidad con sus canciones. Entre las categorías fitness que se abarcarán serán ciclismo indoor, running, fuerza, bootcamp, yoga y meditación.

El acceso a dichas clases se podrá realizar a través de Peloton Bike, Bike + y Tread +. Mientras que los que aún no son miembros tendrán la opción de inscribirse en una aplicación con una prueba gratuita de 30 días para acceder a las clases sin usar el equipo de Peloton.

Y hablando sobre esta nueva unión, Beyoncé comentó: “Peloton y yo creemos que el poder de la música puede ayudar a elevar, motivar e inspirar a quienes están en sus travesías fitness.”

“He sido miembro de Peloton durante varios años y estoy emocionado de asociarme con una empresa que ayuda a las personas, jóvenes y mayores, a ser la mejor versión de sí mismas de una manera innovadora y adaptable”, agregó.

Con esta unión también se marcará el inicio de la llamada “Homecoming Season”, una tradición anual estadounidense celebrada por estudiantes del Historically Black Colleges and Universities (HBCU). Por lo que los estudiantes recibirán de regalo una membresía de dos años.

Attention Howard Students! To extend the homecoming season, @onepeloton and @Beyonce are bringing you the vital gifts of health & fitness. Stay tuned for an email in the coming weeks with a link to sign up for your free 2-year Peloton Digital Membership. https://t.co/q9fuSo2yfi pic.twitter.com/FiTZ7htnTA

— Howard University (@HowardU) November 10, 2020