Es sólo cuestión de horas para que Beyoncé estrene Black Is King; pero la cantante nos sorprende a todos con el lanzamiento de ‘Already‘.

‘Already‘ se desprenderá de este nuevo material que Beyoncé lanzará en exclusiva para Disney Plus.

Black Is King será un álbum con visuales de larga duración basado en la música de The Lion King: The Gift del año pasado.

Ahora, con este sencillo, la cantante nos ofrece una demostración de lo que nos espera en el próximo disco. Escucha ‘Already‘ a continuación:

El álbum fue escrito y dirigido por la propia Beyoncé, y de acuerdo con varios medios, presentará apariciones de Jay-Z, Kelly Rowland, Lupita Nyong’o, Pharell Williams, Naomi Campbell, y varios más.

El video de este sencillo muestra a la perfección los visuales de los que tanto hype rodean al Black Is King.

La participación de Major Lazer en el tema agrega ese toque de beats africanos sobre los que la artista baila y canta, y en donde los visuales siempre destacan.

De acuerdo a diferentes informes, el disco buscar reinventar las lecciones que El Rey León deja para los jóvenes ‘reyes y reinas de hoy en busca de sus propias coronas’.

Nos espera una nueva historia con música y baile.

Estamos más que listos para escuchar y ver lo que Beyoncé nos tiene preparado.

Foto de Portada Tomada del Facebook de la artista