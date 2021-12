Best Coast anda de estreno con un nuevo sencillo titulado “Leading”, para el que colaboraron con la nueva banda promesa del riot grrrl The Linda Lindas.

Esta canción viene con una intensa dosis de power pop impulsado por guitarras y la melódica voz de Bethany Cosentino cantando sobre encontrar esperanza en medio del apocalipsis. Por su parte, The Linda Lindas, quienes seguro recuerdas por el show viral que tuvieron en la L.A. Public Library a inicios de año, completan el tema con tremendas armonías.

“Leading” es uno de los varios sencillos que Best Coast está por lanzar con la edición deluxe de su más reciente álbum de estudio, Always tomorrow. Otros títulos que incluirá el disco son “All alone”, “Sweetness”, “Birthday” y un cover del clásico de Sheryl Crow “If it makes you happy”.

“No poder hacer una gira y tener un disco que aparentemente fue barrido debajo de la alfombra antes de que realmente tuviera una oportunidad, hizo que me afectara no sólo como artista, sino como ser humano. Así que con Always tomorrow cumpliendo dos años y el tour que finalmente podremos hacer como desde un inicio se había planeado, el álbum evolucionará hacia algo totalmente nuevo”, explicó Cosentino.

La colaboración de Best Coast y The Linda Lindas ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, mientras que la edición deluxe de Always tomorrow se estrenará el próximo 7 de enero.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.