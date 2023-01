Belle and Sebastian anuncian nuevo disco: ‘Late developers’

Menos de un año ha pasado desde que la agrupación regresó con su disco A bit of previous y ya tiene todo listo para presentar su próximo proyecto titulado Late developers. Según se anunció en un comunicado, este material fue grabado durante las mismas sesiones de su predecesor y se estrenará este viernes 13 de enero.

Adelantándonos un poco de lo que podemos esperar de este LP, Jeff Rosenstock aseguró que para nada se siente como las sobras de lo que no alcanzó a encajar en A bit of previous, por el contrario, llega como un “primo soleado” que habla de cómo Belle and Sebastian vivieron el momento más difícil de la pandemia. Lo que fue angustia y pérdida se transformó en una colección de 11 canciones con rayos de alegría, esperanza y amor.

Con el anuncio, la agrupación también liberó el primer sencillo “I don’t know what you see in me”, en el que la encontramos creando una de sus propuestas más descaradamente pop hasta la fecha. Además, cabe mencionar que este tema es su primera coautoría; el joven compositor Pete Ferguson es quien participa.

Respecto a esto, Stuart Murdoch, líder del combo, comentó: “El verano pasado anduve en bicicleta por Escocia, escuchando una mezcla de esta canción. Fue escrita y producida para nosotros por nuestro amigo Pete ‘Wuh Oh’ Ferguson. Mientras la escuchaba, me sentí afortunado de ser la primera persona en cantar esta canción. Dejo que mi voz suba y se eleve en formas que tal vez no lo haya hecho antes. Y mientras continuaba a través de campos dorados y verdes, me permití olvidar que era Belle and Sebastian, y fingir que era el último éxito en alguna estación de radio al azar. Toda la música es escape, y tal vez logramos escapar un poco más de lo habitual con esta melodía inesperada. ¡Gracias Pete!”

El nuevo sencillo de Belle and Sebastian ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

TRACKLIST

1. Juliet Naked

2. Give A Little Time

3. When We Were Very Young

4. Will I Tell You A Secret

5. So In The Moment

6. The Evening Star

7. When You’re Not With Me

8. I Don’t Know What You See In Me

9. Do You Follow

10. When The Cynics Stare Back From The Wall

11. Late Developers

Foto de portada: Anna Crolla / Cortesía