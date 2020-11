El rumano Barac es de lo que tienen el 2020 repleto de buenas producciones. No ha perdido el tiempo y ha publicado varios Eps.

Apenas un mes después del tribal profundo de Even you, publica otro de tres tracks de pura pista y uno de ambient titulado Let Your Life Be A Poem

Deep minimal house de siempre , al estilo Metro Area ,pero menos funk y ahondando con humor en lo psíquico. Checa el art work de Let Your Life Be A Poem, pura simbología religiosa para el dance floor. mientras lo haces baila este I Close My Eyes In Order To See.