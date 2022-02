Ahora sí es oficial… este año Banks dará inicio a una nueva etapa con su cuarto disco, titulado Serpentina. Escucha por acá un adelanto.

Definitivamente el 2022 no deja de sorprendernos y hoy recibimos la gran noticia de que Banks lanzará su próximo álbum de estudio el 8 de abril, siendo éste el primer material que publica en tres años.

Respecto a Serpentina, en un comunicado, Banks explicó: “En el pasado he sido muy estricta y controladora, y en este momento no me siento así. Simplemente me siento más salvaje y libre. Las serpientes representan el renacimiento y el cambio de piel. Sólo siguen adelante y creo que de eso se trata la vida”.

“El álbum es cambiante y transformador, con un poco de peligro, pero también suave y sedoso. Se siente como la representación perfecta. Me parece majestuoso, pero también el más humano de todos. Así que creo que toca ambos extremos del espectro”, agregó.

Junto con la noticia Banks liberó el sencillo “Holding back”. Además, previamente también pudimos escuchar un avance con “Gimme”, “Look what you’re doing to me” y “Contaminated”; todas disponibles en plataformas digitales.

Te dejamos por acá el nuevo sencillo y recuerda que ya puedes pre-ordenar Serpentina en el website de la cantante.

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.