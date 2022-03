Este es el sexto álbum del grupo que comanda Ben Bridwell y que tuvo en sus primeros tres los pasos más firmes; con ellos se abrieron un hueco en el indie rock y mostraron lo bien que le ajusta un poco de Alt country. Pero no es sencillo mantenerse en lo más alto y en ocasiones la creatividad no aparece, Band of Horses sacaron dos discos intrascendentes; algo que están dispuestos a remediar ahora.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Band of Horses, el grupo de Seattle pasó seis años sin publicar disco nuevo y les sienta de maravilla este periodo de reconversión, que incluye la llegada de dos músicos nuevos. El hecho es que Things Are Great eleva su nivel a partir de su tema de apertura, una “Warning Signs” que ya puede contarse entre lo mejor de su trayectoria.

Bridwell se arranca a cantar en esa forma aguda que le caracteriza y luego se suman sus compañeros para impulsar a un tema de guitarras más intensas de lo que acostumbran; que engancha con “Crutch”, que tiene un lado dulzón muy efectivo y que ha conectado de inmediato con su audiencia.

En el centro de todo se coloca Ben Bridwell, un músico atribulado que ha sufrido depresión y angustia y las enfrenta a través de la narrativa de canciones tales como “In Need of Repair” y “In The Hard Times; he aquí el drama de la vida adulta plasmado en 10 canciones -habrá a quien le atraiga, existirá quien tome distancia-.

Band of Horses saben burlarse de esa parte negativa de la vida y ser irónicos desde el propio título; Things Are Great es una frase cargada de ironía. He aquí una decena de temas en los que queda claro que la existencia desgasta, jode a las personas, pero no queda de otra que devolverle los madrazos y colocarse a salvo.

Ben Bridwell contó que quiso retornar a la esencia de lo que ha sido como músico y compositor y todo indica que ello le funcionó, por lo que resta esperar a que en los directos Band of Horses demuestren que han recuperado la grandeza extraviada durante años… tienen con que hacerlo.