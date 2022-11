Azteca es una banda nueva que… Ok, otra vez, Azteca es una banda de reciente formación… Ambas nociones son correctas pero al mismo tiempo no lo son. A decir de ellos mismos es una nueva banda, aunque funciona con prácticamente todos los músicos que formaban War Kabinett. En una entrevista reciente, el cantante y compositor Dante Díaz hablaba de las dos veces que han tocado en Europa, pero eso fue como War Kabinett, no como Azteca… Ok, dejemos de lado el enredo semántico y entremos de lleno a Azteca.

Se trata de una banda de metal sinfónico con referencias prehispánicas, tanto en el aspecto visual como en el musical. Sería entonces, aunque la categoría no exista, una banda de metal sinfónico prehispánico. Y es que tiene todo eso: la base musical es indiscutiblemente metal, o por lo menos así queda claro con el único sencillo que han editado a la fecha, llamado “God of the sacred cave”.

Tiene todo un concepto sinfónico detrás y además la ventaja de que es música creada en ese formato en partitura, no en computadora. Es decir, Dante se dio a la tarea de escribir la música de cada instrumento en lugar de pedírselo a algún programa predeterminado de la era cibernética, y ese es un punto que siempre se debe destacar. Y la parte prehispánica viene con la presencia de arreglos con instrumentos de la era, la narrativa en las letras y la parte visual.

Se trata también de una banda que tiene la mira bien puesta más allá de nuestras fronteras. Su comunicación en redes es predominantemente en inglés y las canciones son cantadas (y con buena pronunciación, por cierto) en ese idioma. Actualmente están en Europa para iniciar una gira como banda invitada de los italianos Fleshgod Apocalypse en la cual recorrerán 13 ciudades de seis países.

Hacerlo de esa manera no solo no tiene nada de malo sino que es plausible. La mejor manera de trascender es salir de la zona de confort y arriesgar. La ventaja que tiene Azteca es que si bien incluso desde los tiempos de War Kabinett solo tienen un disco (excelente, eso sí), también tienen años de experiencia, músicos completos y dedicados y ganas de triunfar. Aún no hay más música disponible de la banda, pero de nuevo, si apelamos al pasado, la calidad de su Made in Mexico y la del sencillo que tienen en rotación en Youtube alcanza y sobra para afirmar que es una banda ¡altamente recomendable!