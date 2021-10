Con tan solo 23 años de edad, Axel Fiks, cantautor y multi-instrumentista, se perfila para ser una de las propuestas más interesantes del pop alternativo sudamericano. El 2021 nos trae Amante moderno (Independiente), una colección de canciones que nos da muestra de que, pese a su corta edad, la experimentación sonora es la única constante para Axel, quien charla en exclusiva para Marvin.

TXT :: Joel Rodríguez Díaz

En conjunto, Amante moderno es una pieza que pasa del R&B y el jazz al pop y al trip-hop y después al minimalismo, sin perder la ruta sonora.

En el disco hay composiciones viejas y nuevas, decidí juntarlas y grabarlas en estudio. Hay diversos géneros; pop alternativo, o tal vez un neo-soul. Me cuesta trabajo quedarme en un género, por ahí hago varios temas que “suenan indie”, aunque con beats. Intento hacer que conviva todo lo que me gusta. Comprendo que hoy en día se busca sacar sencillos y ver a cuál le va bien; lo he hecho y lo respeto, pero a mí la idea de salir con un disco me atrae más.

¿Crees que la corriente principal esté lista para dar una mayor visibilidad a artistas con intereses similares a los tuyos?

Me gustaría que la gente hiciera todos los géneros que quisiera. Sé que hay quienes se hallan en un género y hacen eso toda la vida, pero yo no estoy de acuerdo, me parece que hay que jugársela un poco y buscarle por varios géneros; ir a lo seguro te retrae. La cosa ecléctica me llama mucho más la atención.

En términos de industria, y guardando las respectivas proporciones, la forma en que llevas tu carrera me lleva a pensar inevitablemente en Prince.

Estoy dispuesto a escuchar propuestas, pero no sé si lo haría hoy en día. Es muy cómodo ser independiente. Me da miedo perder la libertad artística, que es un poco lo que le pasó a Prince. Tenía un contrato por 10 discos y querían obligarle a hacer Purple rain (Warner Bros., 1984) en cada entrega. Quiero pensar que, desde entonces, la industria aprendió su lección y está un poco más a favor del artista que antes. No descarto trabajar con un sello si lo encuentro conveniente.

El crecimiento entre tus primeros sencillos a Amante moderno es exponencialmente notorio. ¿Cuál ha sido cambio más significativo?

El crecimiento es que hay mucha más gente escuchando mi música hoy. Pasé del trabajo lo-fi desde casa, en mi computadora, a trabajar en estudio y a grabar los instrumentos; cambio un montón el audio. Mis primeros singles tienen un sonido un poco más difícil, mientras que en Amante moderno todo está perfecto, nivelado. Hay una evolución bastante marcada en cuanto a lo sónico; respecto a las letras, sigo tocando el amor y la soledad.

En tu caso, no es tan fácil detectar qué te ha influenciado de forma directa.

Mi más grande influencia es Prince. Jeff Buckley me llevó a tomar una guitarra y componer. Grace (Columbia Records, 1994) está en mi top 5 de discos favoritos del mundo, junto al Pet sounds (Capitol, 1966) de los Beach Boys, y los Beatles. Por supuesto, Spinetta. Escucho mucho a D’Angelo, y a J Dilla; comencé a hacer beats por él. Kanye también me vuelve loco. Y por supuesto los Beastie Boys, el Ill comunication (Capitol, 1994), es uno de los pocos discos que tengo en físico.

Háblanos de “Florama”.

Es especial desde de las guitarras, se grabaron en reversa, hay una guitarra en el canal izquierdo que se escucha así, eso algo medio John Frusciante. Además tiene una guitarra medio triste y esperanzadora al mismo tiempo. El beat es un poco trap, lo armé yo; me parece que es un poco más para el oído moderno, un beat que podría utilizar cualquier otro músico.

Enfatizas bastante la música urbana y el trap. ¿Qué tienes en la mira que sea digno de compartir sobre el género?

Me gusta mucho un disco de Playboi Carti, se llama Die Lit (AWGE – Interscope, 2018), sus canciones y su estética me parecen increíbles. Otro cantante que me parece genial es Young Thug, que no lo estoy comparando ni de pedo, pero de algún modo me lleva a Prince porque no tiene miedo a experimentar ni a vestirse como mujer, siendo que es alguien salido del ghetto en Atlanta. Lil’ Peep también era fascinante.