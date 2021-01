Esta noticia dejará a todos los fans de Marvel mucho más tranquilos, pues según confirmó Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, en un futuro podremos ver nuevas películas de Avengers.

La gran revelación se dio durante una rueda de prensa para la promoción de la nueva serie de Marvel, WandaVision, en donde Kevin Feige fue cuestionado sobre la posibilidad de que el estudio haga otra película con el conjunto de superhéroes.

“Tendría que pensar que sí. Tendría que decir que sí, en algún momento”, respondió antes de hacer una pequeña broma: “Es un buen titulo, podría usar eso.”

Kevin Feige no dio más detalles sobre una posible fecha en la que nuevas películas de Avengers pudieran ver luz. Sin embargo, en 2019 ya había comentado que no se incluiría una de estas en la Fase 4 de la saga.

En aquel entonces, Feige explicó: “Este año tuvimos una película llamada Avengers: Endgame y es en gran medida un final, como viste, para muchos de esos personajes. Así que la Fase 4 se trata de los comienzos y se trata de aprender cosas nuevas de personajes que creías ya conocer bien, como Black Widow; conocer personajes nuevos e increíbles como The Eternals y Shang-Chi.”

La Fase 4 de Marvel comenzará con Black Widow, la cual ha sido pospuesta en varias ocasiones debido a la pandemia de COVID-19. Su estreno actualmente está programado para el próximo 7 de mayo.

Además de esta, otras grandes producciones como The Falcon and The Winter Soldier y Loki formarán parte de la Fase 4.

Foto de portada vía Getty Images.