Después de cuatro años de ausencia, este mes Atlanta estrenará temporada y ya tenemos un nuevo vistazo.

Tal y como se insinuó en 2021, la tercera entrega de Atlanta se desenvolverá en Europa, con Earn (Donald Glover), Paper Boi (Brian Tyree Henry), Darius (LaKeith Stanfield) y Van (Zazie Beetz) lidiando con un nuevo entorno lleno de extraños y luchando por adaptarse al éxito que aspiraban.

Los dos primeros episodios de la serie se estrenarán el próximo 24 de marzo a través de FX y el plan es que cada jueves se libere uno capítulo más. Posteriormente, la temporada completa de subirá a la plataforma de streaming Hulu, aunque ésta aún no llega a México.

Según se confirmó, Atlanta llegará a su fin con la cuarta temporada, la cual ya está en desarrollo y probablemente se estrene durante el otoño de 2022. “La muerte es natural. Siento que cuando las condiciones son adecuadas para algo, suceden, y cuando no lo son, no suceden. No necesito ninguna longevidad, porque entonces las cosas se ponen raras”, explicó Donald Glover.

Te dejamos a continuación el tráiler:

Foto de portada vía YouTube.