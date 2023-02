El día que Ashton Kutcher cantó karaoke con Harry Styles sin reconocerlo

A estas alturas del partido parece imposible no haber escuchado hablar sobre Harry Styles, el ex integrante de One Direction que hoy día es una de las estrellas pop más grandes del mundo. Sin embargo, recientemente se supo de un extraño caso que no lo reconoció ni escuchándolo cantar. Se trata de Ashton Kutcher.

Resulta que en una reciente entrevista con Squire, Kutcher contó que en una ocasión fue a una fiesta de karaoke, donde, sin saberlo, vio a Harry Styles cantando un clásico de ABBA. “Hay una cantante extraordinariamente conocida, que es quizás la mejor de la actualidad, con la que somos vecinos, y está organizando una fiesta de karaoke”, explicó.

“Ella se levanta y hace este tipo de [performance] de bananas fuera del mundo, y yo estoy como ‘esto es tan injusto’. Y luego este otro chico se levanta e interpreta esta canción de ABBA… Yo digo, oh Dios mío, son bananas. Así que este niño se baja del escenario y Mila [Kunis] y yo nos acercamos a él”, continuó Ashton Kutcher.

Y agregó: “Yo estoy como: ‘tengo que decirte algo, eres un cantante, eres como un campanero de karaoke. Eres realmente bueno’. Él dice: ‘gracias, hombre, gracias. Realmente aprecio eso’. Así que vamos con nuestro amigo y le decimos: ‘Dios, ese tipo era realmente bueno, ¿eh?’ Y él dice: ‘Es Harry Styles‘. Y yo estaba como, ‘¿quién es ese?’ Mila dice: ‘Es el chico de la boy band. Es un cantante profesional’”.

“Oh, Dios mío, ahora me siento como un idiota. Es un cantante profesional y estamos tratando de decirle que es un buen cantante. Me encanta ser tan tonto. Así que realmente quiero decir, lo siento, Harry Styles, pero eres muy bueno en el karaoke. En serio, realmente bueno”, concluyó.