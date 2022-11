Ya comenzó la cuenta regresiva para una de las ediciones más grandes del Corona Capital. Este año, el festival chilango se lució con una especial selección de talento internacional que cuenta tanto con artistas de la talla de Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs y My Chemical Romance como con músicos que recién van trazando su camino a la fama. En este último grupo se encuentra Ashlyn Rae Willson, también conocida como Ashe, quien a través de sus canciones ha demostrado que la vulnerabilidad nos hace seres humanos; una chica que tiene pasión y talento nato por la música.

“Siempre supe que amaba escribir, desde que era niña, pero creo que me tomó un buen rato darme cuenta que la música era lo que quería hacer por el resto de mi vida. Fui a un colegio de música, ahí comencé a pensar en que quizá eso era algo que me gustaba, pero no fue sino hasta que me mudé a Nashville que empecé a perseguir mi sueño como cantautora; ahí supe que quería cantar mis propias historias y ser artista. Puede que descubrirlo me haya tomado más tiempo de lo que suele tomarle a otras personas, pero una vez que lo encontré fue como ‘esto es lo mejor y quiero hacerlo por el resto de mi vida’”, explica en entrevista Ashe.

Si bien la cantante y compositora estadounidense debutó en 2017 con algunos temas y el respaldo de artistas como Demi Lovato, fue gracias a que en 2019 su tema “Moral of the story” formó parte del soundtrack de la comedia de amor adolescente To all the boys: PS I still love you que se catapultó a la fama mundial. Actualmente, Ashe ha publicado dos discos de larga duración, Ashlyn y Rae, y una serie de sencillos y EP’s que, además de ganarse el cariño del público, le han permitido trabajar y formar grandes amistades con distintos colegas, entre ellos Finneas y el ex One Direction, Niall Horan. “Me siento muy afortunada y agradecida de que puedo dedicarme a esto. Siento que ahora la industria musical está en un lugar un poco extraño, pero me siento muy orgullosa de poder publicar música que principalmente yo amo”, comenta sobre su presente como artista.

Hasta este momento, ¿la experiencia de estar dentro de la industria musical ha sido tal y como la imaginabas?

No lo sé, nunca creí que llegaría a este punto o que sería tan exitosa. Antes de lo que sucedió con “Moral of the story”, en ningún momento me pasó por la cabeza que tendría una carrera musical, que vendería boletos, que la gente iría a mis shows o incluso que les importaría saber quién soy. Así que honestamente, todo ha ido mucho más lejos de mis sueños más salvajes. Nada ha sido como lo imaginé y me siento increíblemente agradecida.

Rae se siente como la segunda parte de una serie que comenzó con Ashlyn, ¿ese era el plan original o fue mera coincidencia?

No era mi plan cuando escribí Ashlyn, pero tan pronto comencé a trabajar en Rae supe que quería que mi segundo álbum se llamara como mi segundo nombre y que el siguiente tendría de titulo mi apellido. Simplemente amo la idea. Se siente muy romántico hacerlo de esta forma y de verdad me encanta mi segundo nombre, porque siento que honra una pieza de mí que mi nombre artístico no hace; es como enseñarle a mis fans otra parte de mí que no conocen. Así que sí, al menos será un tipo de trilogía. Para el cuarto disco ya veré qué hago.

Hablando de las canciones que conforman Rae, ¿cuál es con la que más te identificas y crees que la gente al escucharla puede conocerte completamente?

“Love you need”, porque es probablemente la canción más profunda que he hecho. Creo que realmente ese tema representa quién soy como cantante, como compositora y como artista.

Al inicio mencionabas que tu idea de ser músico nació porque querías cantar tus propias historias. ¿Qué crees que ha sido lo más difícil de esto y de mostrarle al mundo tu lado más vulnerable?

Sabes, en realidad no tengo mucho problema con ser vulnerable. Últimamente pienso que las mejores canciones son las que te hacen sentir un poco nervioso cuando las escribes, las que te hacen decir ‘oh Dios esto de verdad me está poniendo sensible’. A veces puede ser muy difícil escribir una canción, pero una vez que sale al mundo, te das cuenta que es necesario compartir historias con las demás personas, porque eso puede hacer que otros se sientan menos solos y que también puedan agarrar valor para contar su propia vivencia. Ser vulnerable es lo que nos hace humanos y creo que eso es muy importante.

¿Qué es lo que siempre tienes en mente al momento de comenzar a trabajar en un nuevo álbum?

La honestidad, porque sin importar en donde me encuentre en la vida o lo que sienta que tengo que decir, mientras sea honesto será una canción que abrazaré. Trabajo muy fuerte para hacer música que se sienta verdadera sobre quien soy, porque no necesitamos más de lo mismo. Hay mucha música que ya está ahí, entonces ¿para qué hago más de lo que ya existe? Así que creo que es muy importante para mí que, sin importar si se trata de una canción súper feliz o verdaderamente triste, siempre hable de cosas fuertemente vulnerables, de quien soy yo y de lo que creo.

Estás por emprender tu primer tour mundial, ¿tienes alguna expectativa?

Oh, estar muy cansada, yo creo [risas]. No, en realidad espero divertirme mucho y tener un montón de noches memorables que pueda recordar con cariño cuando tenga 60 años de edad. Estoy muy emocionada, principalmente porque tengo a los fans más hermosos, amables y amorosos del mundo. No puedo esperar a verlos.

¿Y de tu próxima visita a México?

Dios mío, sí, Corona Capital. Estoy muy muy emocionada, porque será mi primera vez en México. He oído que los fans mexicanos son las personas más ruidosas y alucinantes del mundo. Cada vez que posteaba algo y alguien me comentaba que fuera a México, genuinamente sentía que tenía una audiencia bastante salvaje allá, por lo que estoy muy feliz de por fin visitarlos y cantar unas canciones con ellos.