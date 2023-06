Arctic Monkeys tocaron “A certain romance”, por primera vez en 10 años

Hace un par de semanas, Arctic Monkeys iniciaron su gira por Reino Unido e Irlanda en promoción a su nuevo álbum de estudio, The car. Y al parecer, el tocar en su hogar los puso un poco nostálgicos, pues para estos shows han decidido traer de vuelta al setlist algunos de los temas más queridos de sus inicios.

Según señalaron fans en redes sociales, durante el concierto que dieron el pasado 9 de junio en Sheffield, los Arctic Monkeys interpretaron “A certain romance”, canción que fue lanzada dentro de su primer material discográfico Whatever people say I am that’s what I’m not. Esta fue la primera vez que el combo la interpretó en diez años.

Además de “A certain romance”, la banda también tocó canciones de sus producciones más recientes como “Body paint”, “There’d better be mirrorball”, “Perfect sense” y “Sculptures of anything goes”, así como los clásicos que nunca pueden faltar: “Brianstorm”, “R U Mine?” y “Why’d you only call me when you’re high?”

Días antes, Arctic Monkeys también sorprendieron a sus fans interpretando “Mardy bum”, que de igual forma pertenece a la época de “A certain romance”.

Recuerda que la banda oriunda de Sheffield regresará a nuestro país en octubre de este año para realizar dos shows en el Foro Sol, en compañía de Fontaines DC y The Backseat Lovers. La primera fecha (6 de octubre) ya es sold out, pero aún puedes conseguir boletos para la segunda (7 de octubre) a través de Ticketmaster.