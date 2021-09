Luego del tremendo éxito que fue su disco KiCk i, Arca está de regreso con un nuevo y fascinante sencillo titulado “Incendio”.

Producido por Omar, este tema sigue un poco la línea de “Ninbinary”, con la venezolana rapeando en español acompañada de una explosiva y futurística pista. Como siempre, la canción es una experiencia única, llena de matices y sonidos que harán estallar todos tus sentidos.

Además, para “Incendio”, Arca tomó como inspiración la exitosa saga protagonizada por Keanu Reeves, The Matrix, cosa que se puede notar en el verso que dice “the girl bends the spoon with her mind”. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, para que vayas a echarle un vistazo.

“Incendio” fue lanzada previo a la especial transmisión de un concierto organizado por Weirdcore, en el que Arca participó con el fin de recaudar fondos para Casa Marcella, refugio en Italia que le brinda asilo y apoyo a personas trans y no binaries que han sufrido de violencia.

Si bien el último material discográfico de la venezolana fue lanzado a mitades del año pasado, hace unos meses nos deleitó con un pequeño EP y recientemente, se lució creando un remix de “Rain on me” de Lady Gaga y Ariana Grande.

Esperamos pronto tener más música de su parte, pero por lo mientras deléitate con “Incendio”.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.