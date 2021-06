El día de hoy se ha liberado el primer vistazo de Roadrunner, el nuevo documental sobre el fallecido chef y escritor estadounidense Anthony Bourdain.

Este proyecto estuvo bajo la dirección del cineasta ganador del Oscar, Morgan Neville. A lo largo del filme se contará la vida Bourdain “con su propia voz” y se retratará la forma en la que impactó indeleblemente al mundo que lo rodeaba.

Tal y como se muestra en este primer tráiler, Roadrunner: A film about Anthony Bourdain incluirá material sacado de archivo y videoclips caseros del chef, además de entrevistas con personas cercanas a él, entre ellos los restauranteros David Chang y Eric Ripert, Alison Mosshart de The Kills y Josh Homme de Queens Of The Stone Age.

El documental será estrenado en todos los cines de Estados Unidos el próximo 16 de julio, mientras que su lanzamiento a nivel global aún no ha sido confirmado, aunque se espera sea días después.

Anthony Bourdain se quitó la vida a los 61 años el 8 de junio de 2018. En ese tiempo, el chef se encontraba en Estrasburgo, Francia, filmando la serie de Netflix, Parts unknown.

Checa a continuación el emotivo tráiler de Roadrunner: A film about Anthony Bourdain:

Foto de portada vía YouTube.