Ya es bien sabido entre los fans de Christopher Nolan que el cineasta tiene una regla de oro durante las filmaciones: “no sillas en el set”. Y ahora Anne Hathaway ya explicó el por qué de esta extraña norma.

La actriz, quien ha tenido la oportunidad de trabajar con Nolan dos veces, primero en The Dark Knight Rises y posteriormente en Interstellar, reveló los detalles durante una reunión Zoom que tuvo con Hugh Jackman. Esto como parte de una nueva entrega del Actors on Actors de Variety.

Nolan salió a la conversación después de que Jackman dijera que trabajó con dos directores que no permiten el uso de celulares dentro del set, Darren Aronofsky y Denis Villeneuve. A lo que Hathaway le recordó que en realidad son tres contando a Christopher, quien además no permite usar sillas.

Y continúa diciendo:

Trabajé con él dos veces. No permite sillas y su razonamiento es que si tiene sillas, las personas se sentarán, y si están sentadas no estarán trabajando. Quiero decir, él tiene estas increíbles películas en términos de alcance y ambición, destreza técnica y emoción. Siempre llega al final según lo previsto y con bajo presupuesto. Creo que tiene algo con el tema de la silla.

