El 2022 ya pinta para ser un buen año y es que a todos los lanzamientos programados, se les ha sumado el nuevo álbum de Animal Collective.

A través de redes sociales, la agrupación confirmó que el próximo 4 de febrero publicarán su onceavo material discográfico titulado Time skiffs, siendo este el primero de larga duración que lanzan desde 2016, cuando arrasaron con Painting with. El disco ya se encuentra disponible para pre-orden, incluyendo un vinil edición especial.

Hablando de ello, en un comunicado Animal Collective explicó: “Estas nueve canciones son cartas de amor, señales de angustia, observaciones al aire e himnos de relajación, las transmisiones recopiladas de cuatro personas que han crecido entre relaciones, paternidad y preocupaciones adultas. Pero que están representados con el singular sentido de maravilla exploratoria de Animal Collective, como siempre lo ha sido”.

La gran noticia llegó acompañada de un breve adelanto con el sencillo “Prester John”. Según reveló la banda, este tema en sí es una fusión de dos canciones: una escrita por Avey Tare y otra por Panda Bear. Escúchala ya en todas las plataformas digitales.

Te dejamos a continuación el tracklist de Time skiffs y, en caso de que te quieras lanzar algunos de los shows que el combo dará en Estados Unidos, la información la puedes consultar dando click aquí.

01. Dragon Slayer

02. Car Keys

03. Prester John

04. Strung With Everything

05. Walker

06. Cherokee

07. Passer-by

08. We Go Back

09. Royal And Desire

Créditos foto de portada: Hisham Bharoocha.