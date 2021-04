Angel Olsen estrenó una nueva versión orquestal de “Waving, smiling”, canción que forma parte de su más reciente álbum de estudio, Whole new mess.

Titulada “Alive and dying (waving, smiling)”, la nueva versión será incluida en Song of the lark and other far memories, un box set edición especial que la cantante lanzará el próximo mes.

Según se reveló, el box set contendrá los dos últimos materiales discográficos de Angel Olsen: All mirrors (2019) y Whole new mess (2020). Así como también vendrá un LP extra y una colección de libros de 40 páginas que incluyen fotos inéditas, letras escritas a mano y borradores originales de canciones.

Y hablando sobre “Alive and dying (waving, smiling)”, Olsen explicó: “Esta canción trata sobre el cierre de capítulos y aprender a dejar ir las cosas que no puedo entender.”

“Es muy yo: siempre me sumergiré en el amor y definitivamente el sufrimiento puede venir con eso”, agregó. Cuando escucho esta versión, las cuerdas realmente llevan la canción a su necesario punto de ebullición agridulce.”

La versión orquesta de “Waving, smiling” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Mientras que el boxset Song of the lark and other far memories llegará el próximo 17 de mayo a través de Jagjaguwar. Pre-ordénalo dando click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.