FX ha liberado el tráiler oficial de su nuevo drama de crimen protagonizado por Andrew Garfield, Under the banner of heaven.

En esta ocasión, el actor nominado al Oscar cambió su traje de Spider-Man por la camisa y corbata de un detective conservador que trata de encontrar la verdad detrás del asesinato de Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) y su pequeña hija, en un suburbio de Utah.

El tráiler nos muestra como el personaje de Andrew Garfield, que es un mormón devoto, cuestiona su fe mientras lucha por digerir el espeluznante caso. “La evidencia apunta a cosas y creencias sobre las que sólo he oído susurros ¿qué pasa si este caso no es sólo un esposo que atacó a su esposa?”, dice el detective en el clip.

Vía YouTube

Creada por Dustin Lance Black, Under the banner of heaven también incluye la participación de Sam Worthington, Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie y Sandra Seacat.

La nueva serie de siete episodios se estrenará en Estados Unidos en abril, a través de Hulu. Sin embargo, para Latinoamérica aun no hay fecha de lanzamiento oficial.

Foto de portada vía YouTube.

