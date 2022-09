La primera edición del Andalucía Music Forum congregó los reflectores de la industria musical del planeta al reunir a sus principales agentes durante jornadas donde, entre conferencias, charlas, paneles, cocteles y conciertos, se analizó el escenario presente con tal de vislumbrar un futuro. Con México como país invitado, del cinco al siete de septiembre Málaga, España, abrió sus puertas a un mundo de ideas donde la constante fue la búsqueda del fortalecimiento de las relaciones que los protagonistas del orbe musical, en todos sus papeles, llevan tiempo rastreando.

TXT:: Alejandro González Castillo

Desde la bienvenida al encuentro, sucedida en el Jardín Botánico de Málaga, quedó claro que el ambiente sería siempre conciliador y que el escenario se asomaba inmejorable. Las presentaciones de Marina Krutb (desde Ucrania) y María Yfeu (proveniente de Sevilla), auguraron el arranque de las sesiones que al otro día irían formándose una tras otra luego de atender las palabras al micrófono del director del Andalucía Music Forum, César Andión.

Todos los encuentros, desde leer el listado de invitados se supo, se verían estelarizados por speakers de primer orden, cada uno poseedor de una voz de mando y dueño de ideas propositivas en áreas diversas y, finalmente, relacionadas. El Hotel Palacio Málaga albergó gentilmente a los invitados a aquel paraíso del Mediterráneo y aprovechó sus mañanas para servir de anfitrión a jugosas sesiones de networking que, en deleitosos desayunos, calentaban el ambiente para activar micrófonos muy pronto, en las instalaciones del Cine Albéniz, espacio ideal para converger puntos de vista.

Justo allí tomaron la palabra Raye Cosbert (Metropolis Music) y Chen Castaño (Planet Events), mientras un combo de mujeres debatía experiencias y perspectivas (entre ellas las talentosas Cindy Castillo, de Mad Cool; Diana Dadonova, de Ukraine Music Export; Irma Grass, de Altafonte; Angela Dorgan, de Ireland Music Week; y Jess Kinn, de One Fiinix Live) y María Guadaña dejaba claros los alcances de su talento escénico. Al tiempo, la Fundación Paideia mostró las propuestas de un puñado de artistas emergentes, muchos de ellos desde ya listos para dominar las listas de streaming.

Ese contingente acabaría horas más tarde en la terraza del Hotel Palacio Málaga para disfrutar de la música garage-playera de Tito Ramírez, compartiendo tragos e impresiones alrededor de la alberca mientras las tornamesas de Alex Subinas (Jai Alai Records) giraban y el sol caía lento en el horizonte.

Speedmeetings por todas partes, bosquejos de planes futuros a cada paso. Todo esto tenía lugar en sitios pintorescos, como el Patio de Beatas, entre aperitivos y copas. El Andalucía Music Forum daba muestras de su potencial estrechando manos, chocando los puños de los invitados con tal de fortificar escenas, sonidos, espacios. De vuelta al Cine Albéniz, por ejemplo, Symphaty for the Lawyer ofrecía consejos legales mientras Crypto Music charlaba sobre NFT y la escena musical andaluza era deshebrada por capos locales (ahí estaban Arturo García, de Mondo Sonoro; Tali Carreto, de Monkey Week; y Eduardo Fernández (Sub Secretario de Cultura, Ministerio de Cultura y Deporte, entre varios más).

A lo largo de la misma jornada, más tarde Rob Challice (Wasserman Music) prodigaría algo de su basta experiencia y, tiempo después, un calificado combo de expertos (entre ellos Ana Rodríguez, Camilo Lara, Sergio Arbeláez, Babrizio Onetto, Carlos McPhail y Josué Orduña, moderados por Malfi Dorantes) tomaría escena para dar luces respecto a la actualidad de la industria mexicana. Considerando que México fue el país invitado de esta primera edición, resultaba preponderante ubicar con efectividad su lugar en el mapa de la industria musical mundial. El objetivo fue alcanzado con creces.

Esa noche, en las playas de Torremolinos, Centavrvs y el Instituto Mexicano del Sonido, además de DJ Moskito, pondrían las notas finales del encuentro en medio de tragos y un menú pleno de exquisiteces mexicanas y mediterráneas. Así fue. La capital de la industria musical mundial fue Málaga durante estos días. En sus calles, plazas, restoranes y tabernas se dieron cita los personajes que hoy día definen los derroteros de los varios sonidos que marcan el pulso del planeta. Una primera edición que deja con hambre de más, que abre posibilidades ilimitadas hacia un futuro promisorio que será forjado por países que se saben reflejados entre sí.

¡Hasta 2023, Andalucía Music Forum!

