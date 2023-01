Dirigida por Sam Taylor-Johnson (Nowhere boy) con un guión de Matt Greenhalgh, Back to black seguirá “los vibrantes años de Winehouse viviendo en Londres a principios de la década y su intenso viaje a la fama”. La película es la única biopic que hasta ahora cuenta con el apoyo total del padre de la cantante, Mitch Winehouse, y se ha confirmado que incluirá canciones de su catálogo.

Desde que el proyecto comenzó a desarrollarse, Mitch dijo que quería que una actriz relativamente desconocida fuera quien interpretara a su hija Amy Winehouse. Siguiendo esta petición es que Marisa Abela, conocida por las series Industry y COBRA, consiguió el papel y hace unos momentos por fin se publicó la primera imagen de cómo lucirá en el filme.

Créditos: Focus Features

“Mi conexión con Amy comenzó cuando dejé la universidad y estaba pasando el rato en el distrito londinense de Camden, creativamente diverso. Conseguí un trabajo en el legendario KOKO CLUB, y todavía puedo respirar cada puesto del mercado, tienda vintage y calle. Unos años más tarde, Amy escribió sus canciones profundamente honestas mientras vivía en Camden. Al igual que conmigo, se convirtió en parte de su ADN”, dijo Johnson.

“La vi actuar por primera vez en un concurso de talentos en el club de jazz de Ronnie Scott en Soho e inmediatamente me di cuenta de que no era solo ‘talento’… era un genio. Como cineasta, no se puede pedir más. Me siento emocionado y honrado de tener la oportunidad de llevar al cine la hermosa, única y trágica historia de Amy acompañada de la parte más importante de su legado: su música. Soy plenamente consciente de la responsabilidad, con mi colaborador de escritura, Matt Greenhalgh, crearé una película que todos amaremos y apreciaremos para siempre. Al igual que hacemos con Amy”, agregó.

Back to black iniciará sus filmaciones el próximo 16 de enero en Londres.

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.