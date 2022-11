El alemán Nils Frahm publica un nuevo álbum titulado Music For Animals, su primer material de estudio nuevo desde All Melody de 2018 y All Encores de 2019. Al que hay que sumar Nils Frahm y F.S. Blumm, 2X1 = 4.

Music For Animals es una obra de ambient con intenciones de merodear cerebros y corazones a través del pulso que el minimal perfora para hacer fluir la belleza de melodias ocultas.

Con diez pistas y una duración de más de tres horas, es un conjunto ambicioso y convincente diferente a todo lo que Frahm ha lanzado hasta la fecha; de hecho, encuentra al fundador de Piano Day negándose a usar un piano, pero al mismo tiempo conserva muchos de los cualidades que han diferenciado el trabajo del influyente músico durante gran parte de las últimas dos décadas.

Nils Frahm aprendió a tocar el piano durante su infancia. Fue a través de esto que Nils comenzó a sumergirse en los estilos de los pianistas clásicos de generaciones anteriores, así como en la música de los compositores contemporáneos, antes de forjar su propio camino musical a través de la composición.

Nils Frahm trabaja desde su estudio con sede en Berlín en el renombrado Funkhaus.