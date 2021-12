El label de Georgia Giraffe Tapes publica el nuevo disco de Francisco Sonur, el músico argentino de ambient.

El disco titulado Sleep Researchers está formado por ocho piezas de un ambient conmovedor y con aires de neo clásico, piezas adornadas con pianos nostálgicos, poesía y cantos de sirenas lejanas que se acercan de manera repentina. Ésto debido a que el disco está dedicado al viaje, al viaje de la vida.

En palabras del propio artista:

Sleep Researchers se trata de un viaje,

que aún no he terminado

así que no sé cómo suena.

Mi padre lee algunas líneas

Betsy canta por un walkman y por el micrófono de un casio de juguete.

Compré un nuevo Portastudio que tiene los botones atascados,

así que cuando lo hago funcionar, lo grabo en ableton.

Me gusta la forma en que los sonidos se mezclan en esa vieja máquina.

Me gusta pensar en estas pistas como sonidos.

que acompañará momentos.

fotos de audio.

un hombre atrapado en el cuerpo

las palabras están gastadas

Vino a buscarme temprano en la mañana pero yo estaba durmiendo.

Un hombre atado al suelo con raíces en el desierto.

un hombre retrasado en el cuerpo.