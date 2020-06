Después de que a inicios de año Alison Mosshart compartiera algunos sencillos, ahora finalmente anunció su nuevo proyecto solista. Además de presentar otra canción como adelanto.

Pero para sorpresa de todos los fans de la cantante, este próximo álbum titulado Sound Wheel, será un tanto diferente a lo que habíamos escuchado en The Kills o The Dead Weather. En palabras de Alison: No es música, pero hay canciones, no son palabras habladas, pero hablo mucho.

Esto porque junto con el lanzamiento del disco, Mosshart también compartirá su libro de poesía Car Ma. Y según menciona, Sound Wheel vendría siendo la versión sonora del libro, el cual aparte también viene con una increíble colección de pinturas, fotos y cuentos de ella.

Y aunque ya previamente habíamos podido escuchar algunos adelantos de este nuevo proyecto con Rise y It Ain’t Water, con el anunció nos compartió otro sencillo titulado Returning The Screw. Escúchalo a continuación:

Sound Wheel y CAR MA serán lanzados a través de Thirdman Records, disquera fundada por Jack White, el próximo 7 de agosto. Mientras que la edición estándar del libro estará disponible en todas las librerías a partir del 11 del mismo mes. Y ya puedes pre-ordenarlos dando click aquí.

Igual no dejes de checar la entrevista que tuvimos con Alison Mosshart en nuestra revista del mes de junio. En la que encontrarás más de este nuevo proyecto que viene en camino. Consíguela en este enlace.

Créditos foto de portada: David James Swanson.