Aisles es una palabra en inglés que significa “pasillos”, pero también es el nombre de un sexteto de rock progresivo de Chile con interesante trayectoria que editará material nuevo en 2021. Por ello, Sangre de Metal tuvo una charla exclusiva con Germán Vergara, guitarrista, tecladista y co fundador de la banda quien de entrada explicó el extraño nombre de la banda: “originalmente queríamos que se cantara en inglés, el sonido de la palabra nos gustó y además digamos que aisle es el pasillo que divide las butacas de un teatro, el pasillo por el cual se llega al escenario y esa asociación con el mundo del teatro nos gustó”.

TXT:: Luis Jasso

Durante años, la banda contaba con dos hermanos de Germán, Sebastián y Luis, voz y teclado respectivamente, sin embargo, con el paso de los años, las circunstancias han provocado que ya no estén más: “son cosas de la vida, van ocurriendo problemas y uno tiene que seguir evolucionando. Obviamente estar con mis hermanos fue lindo, fueron años muy productivos pero no se pudo dar la continuidad. Por ahí del 2009 Luis dejó la banda por diferencias musicales y de forma de trabajar y después en el 2018 Sebastián, digamos que no estaba en el mismo ritmo que el resto de la banda, y la banda siguió creciendo y se volvió más demandante y ahí fue que decidimos mejor dejar de trabajar con él”.

Con casi 20 años de carrera, la banda aprendió el valor del trabajo en conjunto, o tal vez los beneficios de hacerlo de esa manera. “Como banda estamos en un punto medio (entre la dictadura y la democracia) porque hay varios compositores. Yo tengo un poco el rol de productor así que me involucro mucho, además soy el creador de las letras, soy uno de los compositores más activos, pero hay otros que también tienen la capacidad de componer una canción. Por ejemplo el baterista (Felipe Candia) puede componer una canción entera y después yo me siento a trabajar con él y creo una línea melódica para esa estructura, entonces ahí podríamos decir que está la co-creación, o al revés, yo llego con una idea y Rodrigo, el otro guitarrista aporta algo. Con nosotros se da el fenómeno de que uno concibe una canción de principio a fin, el fenómeno de que dos juntos componen una canción y ha sucedido que compusimos algunas canciones casi colectivas, todos en la sala de ensayo probando algunas ideas y viendo cosas que salían espontáneamente”.

Es también una banda que le entra a las ideas ligadas, tanto así que Hawai, su disco anterior es totalmente conceptual. “Nos gusta contar historias, el tema de lo conceptual nos ha gustado siempre con artistas como Genesis con The Lamb Lies Down in Broadway o el Metropolis Pt 2 de Dream Theater, cosas conceptuales, como The Wall. Creo que siempre estuvo ese interés pero nunca se nos había presentado una idea que tuviera realmente sentido, y en este caso con ‘Hawai’ salió la idea de hablar del fin del hombre en el planeta tierra, por la sobrepoblación, las guerras, la contaminación, porque se volvió invivible, el balance térmico (cambio climático) entonces nació idea sobre el hombre yéndose a vivir al espacio y tratando de llevarse el legado de la humanidad a colonias espaciales.

Y con el legado de la humanidad me refiero a que estos hombres trataron de rescatar lo más bello de la humanidad, la literatura, la música. Por eso el concepto gira en torno a Hawai, que es un club en una de estas colonias espaciales en el que se resguardan por decirte viniles preciados, libros, cosas de ciencia donde también se experimenta con drogas, con el hedonismo, con música, es como una celebración de la vida humana en el espacio a propósito del fin de la tierra. Ese es el gran concepto y una vez que encontramos esa idea nos sumergimos a trabajar en ella, estuvimos en una casa de campo encerrados todos, super aislados, fue un trabajo muy interesante desde el punto de vista conceptual”.

Para presentar a su nuevo cantante grabaron una versión 2020 de “Smile of Tears”, “canción que se presentó originalmente en 2009 en el disco Inside Walks, pero quisimos hacer una re edición y terminó por ser muy distinta, más electrónica, más industrial, con más guitarra, suena más rockera, más tipo New Wave , New Age, un poco más Depeche Mode por ponerlo en un lugar”.

La banda trabaja con un sello llamado Presagio Records, uno que les ayudó a

estar de gira en Europa, Estados Unidos, México y Argentina, por ejemplo. “Gracias a ellos hemos podido hacerlo, aunque ahora se vio todo interrumpido por la salida de mi hermano, pero ahora para 2021 volveremos a salir a mostrar nuestra música, que es lo que amamos. Ahora, el no tener un sello tampoco limita, la autogestión es muy válida, está todo ahí para hacerlo aunque no es fácil, se requiere mucho trabajo y dedicación, no importa si es autogestionado o con el apoyo de un sello es duro, es mucha música y eso es mucha competencia. Por eso hay que intentar hacer cosas más interesantes, más personales y honestas, esa sería mi forma de animar a la gente que se dedica a esto.

Finalmente, ante la pregunta de por qué cantar en inglés, Germán explicó que lo hacen “por sonido y estética musical. Además queríamos llegar a más países con el mensaje, es una música que tiene mucho concepto y al ser el inglés un idioma más universal que se habla y que se entiende en muchos países, nos pareció mejor. Eso no significa que nunca haremos música en castellano, que es un idioma muy lindo, pero esa fue la razón, llegar de manera más universal con un mensaje. Y siempre habrá críticas, por supuesto, pero uno tiene que hacer lo que hace con convicción”.